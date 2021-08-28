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    • Magazin
    • 28.08.2021 11:53
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    • 28.08.2021 11:53
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    İbrahim Çelikkol'dan kahreden haber geldi canıyla uğraşıyor durumu fena! Bir Zamanlar Çukurova ona yaramadı olan oldu

    3 sezondur atv ekranlarında fırtınalar estiren Bir Zamanlar Çukurova'nın 4. yeni sezon çekimleri geçtiğimiz hafta başladı. 1970'li yılların Adana'sında geçen bir dönem dizisi olan Bir Zamanlar Çukurova'da pek çok veda yaşanmıştı geçen sezon. Vahide Perçin, Uğur Güneş, Nazan Kesal, Esra Dermancıoğlu gibi isimlerin veda ettiği sezona en çok da Murat Ünalmış'ın vedası damgasını vurmuştu. Murat Ünalmış’ın veda ettiği diziye Demir Yaman'la geçmişten husmeti olan Hakan Gümüşoğlu karakterinin katılacağı öğrenilmişti. Bu role de ''Doğduğun Ev Kaderindir'' dizisinde hayat verdiği Mehdi rolü ile akıllara kazınan İbrahim Çelikkol'a teklif gitmişti. Teklifi kabul eden İbrahim Çelikkol, kısa süre önce Bir Zamanlar Çukurova'nın kadrosuna katıldı. Ancak gelin görün ki Çelikkol'a nazar değdi...

    İbrahim Çelikkol’dan kötü haber!

    İbrahim Çelikkol'dan kahreden haber geldi yatak döşek yatıyor durumu fena! Bir Zamanlar Çukurova ona yaramadı olan oldu... Bir Zamanlar Çukurova'ya gümbür gümbür gelmesi beklenen İbrahim Çelikkol'a Çukurova havası yaramadı. Murat Ünalmış'ın vedasının ardından diziye yeni bir soluk getirmesi beklenen İbrahim Çelikkol sete çıktı çıkmasına ama nazar değdi. Orman yangınları sırasında gösterdiği fedakarlıkla kalpleri kazanan İbrahim Çelikkol'un sağlık durumu merak ediliyor.


    ATV ekranlarında her hafta Perşembe akşamları izleyiciyle buluşan Bir Zamanlar Çukurova dizisi yaz döneminin bitişiyle yolculuğuna kaldığı yerden devam ediyor.

    Dizinin başrol rolü Demir Yaman yeni sezonda yer almayışıyla yeni jön İbrahim Çelikkol oluyor. Züleyha ve Hakan aşkını izleyecek Bir Zamanlar Çukurova seyircisini üzen son dakika gelişmesi yaşanıyor. Sete çıkan İbrahim Çelikkol'un başına gelenler milyonları üzüyor.

        ATV ekranlarının vazgeçilmez dizisi Bir Zamanlar Çukurova'ya taze kan geldi. Başrollerinde Murat Ünalmış, Hilal Altınbilek, Kerem Alışık, Furkan Palalı, Hande Soral, Hülya Darcan gibi isimlerin yer aldığı Bir Zamanlar Çukurova'da Murat Ünalmış gitti yerine İbrahim Çelikkol geldi.

        Önümüzdeki günlerde yeni sezonla ekrana gelecek dizinin yeni jönü İbrahim Çelikkol'un başına gelmeyen kalmadı.

        Temmuz sonlarında yurdun dört bir yanında etkili olan orman yangınlarını söndürmek için büyük destek veren ünlü oyuncu İbrahim Çelikkol, milyonların gönlünü fethetti.

            Daha yorgunluğu bitmeden yeni dizisi Bir Zamanlar Çukurova için kolları sıvayan İbrahim Çelikkol, Adana havasına yenildi. Çekimler için Adana'ya giden yakışıklı oyuncuya Çukurova havası yaramadı.

            Doğduğun Ev Kaderindir macerasını sonlandıran ardından orman yangınları için bölgeye giden ünlü oyuncu İbrahim Çelikkol bu süreçte vücudunu çok yordu. Yeni dizisi Bir Zamanlar Çukurova çekimleri için sete çıkan Çelikkol'u Adana'nın havası kötü etkiledi.

            Hava değişimi yüzünden sağlık sorunları yaşayan oyuncu ilk günler çekimlere katılamadı. Midesini bozan oyuncu doktor kontrolünde bir süre dinlendi. Durumu kötü olmayan İbrahim Çelikkol'un kendisini yormaması gerektiği söylendi.
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            Haberler Magazin İbrahim Çelikkol'dan kahreden haber geldi canıyla uğraşıyor durumu fena! Bir Zamanlar Çukurova ona yaramadı olan oldu
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