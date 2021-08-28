İbrahim Çelikkol'dan kahreden haber geldi canıyla uğraşıyor durumu fena! Bir Zamanlar Çukurova ona yaramadı olan oldu

İbrahim Çelikkol'dan kahreden haber geldi yatak döşek yatıyor durumu fena! Bir Zamanlar Çukurova ona yaramadı olan oldu... Bir Zamanlar Çukurova'ya gümbür gümbür gelmesi beklenen İbrahim Çelikkol'a Çukurova havası yaramadı. Murat Ünalmış'ın vedasının ardından diziye yeni bir soluk getirmesi beklenen İbrahim Çelikkol sete çıktı çıkmasına ama nazar değdi. Orman yangınları sırasında gösterdiği fedakarlıkla kalpleri kazanan İbrahim Çelikkol'un sağlık durumu merak ediliyor.