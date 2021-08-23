"KENAN DOĞULU TEST YAPTIRIP SONUCUNU PAYLAŞSIN"

Programın sunucularından Bircan Bali de, Kenan Doğulu'nun bu söylentilere açıklık getirmesi için 'test yaptırıp sonucunu paylaşması gerektiği' mesajını verdi. Serengil ve Bali, programda Kenan Doğulu'nun yılların sanatçısı olduğunu ve duyarlılığı yüksek bir insan olarak tanındığını, nasıl böyle bir davranışta bulunduğunu anlamadıklarını ifade ettiler.