Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Magazin
    • 23.08.2021 13:04
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 23.08.2021 13:04
    ABONE OL

    Çukurova onsuz karışacak şimdi herkes gider o kalır deniyordu olmadı! Bir Zamanlar Çukurova'da hesapları karıştıran ayrılık

    atv ekranlarının fenomen dizisi Bir Zamanlar Çukurova'nın yeni sezonuyla izleyiciyle buluşmasına çok az kaldı. Murat Ünalmış, Uğur Güneş, Nazan Kesal gibi ayrılıkların ardından kadronun ve senaryonun akıbeti nasıl olacak merak ediliyor. Yayınlanan her sezonuyla izleyicinin baş tacı olan Bir Zamanlar Çukurova'ya İbrahim Çelikkol'un katılacağı iddia edilmişti bir süre önce. Henüz bu netleşmemişken kafaları karıştıran bir ayrılık haberi daha geldi çattı. Eğer bu ayrılık gerçekleşirse ortalığı karıştırma görevi bir başkasına kalacak gibi. Çukurova'da çanlar onun için çalıyor. İşte detaylar...

    Bir Zamanlar Çukurova’da hesapları karıştıran ayrılık

    Çukurova onsuz karışacak şimdi herkes gider o kalır deniyordu olmadı! Bir Zamanlar Çukurova'da hesapları karıştıran ayrılık... Yeni bir sezon yepyeni bir Çukurova... Oyuncu kadrosunda Hilal Altınbilek, Furkan Palalı, Selin Yeninci, Selin Genç, Bülent Polat gibi isimlerin yer aldığı Bir Zamanlar Çukurova'nın heyecanla beklenen yeni sezonuna kısa bir süre kala ayrılık çanlarının sesi duyulmaya başladı. Hem de izleyicinin hiç de beklemediği bir yerden geliyor bu ses. İşte detaylar...

    Oyuncu kadrosuna kattığı iddialı isimlerle ekran yolculuğunda emin adımlarla yürümeye devam edecek olan Bir Zamanlar Çukurova dizisinde ayrılığın yankıları dört bir tarafta duyulacak.

    Heyecanın bitip tükenmediği sahneleriyle her dönemde senaryosunun dinamikliğini muhafaza eden Bir Zamanlar Çukurova dizisinde ayrılık vakti geldi çattı.

        Bir Zamanlar Çukurova ekibine çok sonradan girmiş olsa bile kilit rolüyle olayların akışını önemli ölçüde etkileyen Hande Soral'ın 2.sezonda ayrılacağı gelişmesi medya gündemine bomba gibi düştü.

        Birsen Altuntaş'ın aktardığı haber doğrultusunda, Ümit karakteriyle izleyenlerin dikkatini ve ilgisini canlı tutmayı başaran Hande Soral'ın yeni sezonun ilk bölümünde etkili bir veda sahnesiyle ayrılacağının bilgisine ulaşıldı.

        Bir Zamanlar Çukurova'nı Ümit'i Hande Soral'ın yaz başına kadar çekimleri Ordu ilinde gerçekleştirilen "Kuzey Yıldızı İlk Aşk" dizisinde rol üstlenen oyuncu eşi İsmail Demirci ile uzun bir zaman ayrı kalmasından ötürü ayrılık kararı aldığının bilgisine ulaşıldı.

            HANDE SORAL KİMDİR?

            Hande Soral, 2 Şubat 1987 yılında Bursa İnegöl'de doğmuştur. İnegöl Turgut Alp Anadolu Lisesi'nden mezun oldu. İstanbul Bilgi Üniversitesi Psikoloji Bölümü'nde okudu. Kendisi gibi oyuncu olan Bensu Soral adında kız kardeşi vardır. 2008 yılında Komedi Dükkanı adlı programda konuk oyuncu olarak yer alan ve televizyon dünyasına adım atan Hande Soral, 2008 ve 2011 yılları arasında yayınlanan "Küçük Kadınlar" isimli diziyle oyunculuğa başladı. Dizide canlandırdığı Armağan karakteriyle başrol oynadı. 2014 yılında Çağan Irmak'ın yönettiği "Çalıkuşu" dizisinde yardımcı oyuncu olarak rol aldı. Hande Soral, 2015 yılında "Birleşen Gönüller" adlı sinema filminde Cennet karakterini canlandırdı.

            2017 yılında Kanal D ekranlarında yayınlanan Evlat Kokusu isimli dizide Zeynep karakteriyle başrol oynayan Hande Soral, son olarak İsimsizler dizisinde Handan rolüyle izliyicilerin karşısına çıkmıştı.

            Hande Soral şimdilerde, TRT 1 ekranlarında oynayan Diriliş Ertuğrul dizisinde Zeydan karakterine hayat vermektedir. 14 Ekim 2017 tarihinde İsmail Demirci ile hayatını birleştiren Hande Soral, 1.60 metre boyunda, 54 kilo ve Kova borcudur.
            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
            İngiliz uşakları
            Haberler Magazin Çukurova onsuz karışacak şimdi herkes gider o kalır deniyordu olmadı! Bir Zamanlar Çukurova'da hesapları karıştıran ayrılık
                SON DAKİKA