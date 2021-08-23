Çukurova onsuz karışacak şimdi herkes gider o kalır deniyordu olmadı! Bir Zamanlar Çukurova'da hesapları karıştıran ayrılık... Yeni bir sezon yepyeni bir Çukurova... Oyuncu kadrosunda Hilal Altınbilek, Furkan Palalı, Selin Yeninci, Selin Genç, Bülent Polat gibi isimlerin yer aldığı Bir Zamanlar Çukurova'nın heyecanla beklenen yeni sezonuna kısa bir süre kala ayrılık çanlarının sesi duyulmaya başladı. Hem de izleyicinin hiç de beklemediği bir yerden geliyor bu ses. İşte detaylar...