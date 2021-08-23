Melisa Şenolsun yine cüretkar sınır tanımıyor! Bu kez mayosula suda uyku pozunu paylaştı şimdi 'geceyle yüz yüze...' Kısa bir süre önce işletmeci Umut Evirgen'le olan ilişkisini sonlandıran Melisa Şenolsun, mayolu pozuyla gündemde. Şenolsun'un son olarak denizde çekildiği mayolu pozları sosyal medyayı kassıp kavurdu. Melisa Şenolsun'un suda sırtüstü uyurken çekildiği fotoğrafına adeta yorum ve beğeni yağdı. İşte genç yıldızın o pozu ve haberin detayları...