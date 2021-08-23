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    • Magazin
    • 23.08.2021 11:52
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    • 23.08.2021 11:52
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    Melisa Şenolsun yine cüretkar sınır tanımıyor! Bu kez mayosula suda uyku pozunu paylaştı şimdi 'geceyle yüz yüze...'

    Son olarak Umut Evirgen ile olan olaylı ayrılığıyla gündeme gelen 24 yaşındaki oyuncu Melisa Şenolsun 1 milyonu aşkın takipçili sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımlarla da adından söz ettiriyor bolca. Atiye, Küçük Yalancılar, Kiralık Aşk, Umuda Kelepçe Vurulmaz  oyunculuğundan daha çok özel hayatıyla magazin sayfalarında kendisine yer buluyor. Güzel oyuncu bu kez de mayolu paylaşımıyla gündeme geldi. ‘Herkes geceyle yüz yüze şimdi’ notuyla paylaştığı suda uyku pozuna beğeni be yorum yağdı.

    Melisa Şenolsun’dan çok konuşulan mayo pozu!

    Melisa Şenolsun yine cüretkar sınır tanımıyor! Bu kez mayosula suda uyku pozunu paylaştı şimdi 'geceyle yüz yüze...' Kısa bir süre önce işletmeci Umut Evirgen'le olan ilişkisini sonlandıran Melisa Şenolsun, mayolu pozuyla gündemde. Şenolsun'un son olarak denizde çekildiği mayolu pozları sosyal medyayı kassıp kavurdu. Melisa Şenolsun'un suda sırtüstü uyurken çekildiği fotoğrafına adeta yorum ve beğeni yağdı. İşte genç yıldızın o pozu ve haberin detayları...

    Dijital platformda yayınlanan Atiye dizisinde rol alan Melisa Şenolsun, sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme gelmeye devam ediyor.

    Sevilen oyuncu, denizde çekildiği mayolu pozlarını sosyal medya hesabında paylaştı. Yaptığı paylaşıma ise 'Herkes geceyle yüz yüze şimdi' notunu düştü.

        24 yaşındaki başarılı genç oyuncu Melisa Şenolsun oyunculuk performanslarının yanında özel hayatıyla ve yaşamıyla da sıkça gündeme gelen isimlerden.

        İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı öğrencisi olan İzmir doğumlu güzel oyuncu aynı zamanda kendisi gibi oyuncu olan Efecan Şenolsun'la kardeş.

        Kariyerine 2015 yılında Türk dizisi Tatlı Küçük Yalancılar ile başlamış olan Şenolsun, Kiralık Aşk dizisinde ise "Sude" karakterini canlandırmıştı.

            Ardından Umuda Kelepçe Vurulmaz adlı dizide Mert Yazıcıoğlu ile beraber "Ceren" karakteriyle başrol oyuncu olarak yer almıştı.

            Son olarak Atiye dizisi ile izleyici karşısına çıkan yetenekli ismin önceki günlerde sevgilisi Umut Evirgen'den de ayrıldığı biliniyor. Şenolsun, sosyal medya paylaşımlarına devam ederken, genç ismin paylaştığı mayolu pozlar sosyal medyayı adeta salladı.

            Siyah mayosuyla denizde yüzdüğü ve gözlerini kapadığı bir fotoğrafını paylaşan güzel oyuncunun paylaşımına yorum ve beğeni yağdı.
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            Haberler Magazin Melisa Şenolsun yine cüretkar sınır tanımıyor! Bu kez mayosula suda uyku pozunu paylaştı şimdi 'geceyle yüz yüze...'
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