Kenan Doğulu ile evliliğinde sürekli boyut değiştiren Beren Saat yine ilk aşkı Efe Güray'ı unutmadı! 2004'te hayatını kaybetmişti...
Kenan Doğulu ile evliliğinde sürekli boyut değiştiren Beren Saat yine ilk aşkı Efe Güray'ı unutmadı! Beren Saat'in ünlü olmadığı dönemde aşk yaşadığı Efe Güray geçirdiği trafik kazası sonucu 2004 yılında vefat ettiğinde 19 yaşındaydı. Zaman zaman ilk aşkıyla ilgili paylaşımlarda bulunan ve sosyal medyada, "Beren Kenan'ı değil Efe'yi seviyor" şeklinde yorumlarla gündeme gelen Beren Saat, ilk sevgilisinin doğum gününde yaptığı paylaşımla adından söz ettirdi.
Kenan Doğulu ile evliliğinde sürekli boyut değiştiren Beren Saat yine ilk aşkı Efe Güray'ı unutmadı! Sosyal medya hesabından 2004 yılında trafik kazası nedeniyle hayatını kaybeden çocukluk arkadaşı ve ilk aşkı olan Efe Güray'ın doğum gününü kutlayan Beren Saat paylaşımına, "Benim kahramanım" notunu düştü.
Beren Saat, yıllar sonra verdiği bir röportajda hayatının akışını değiştiren oyunculuk yarışmasına katılmaya kendisini ısrarla teşvik eden 19 yaşındaki Efe Güray' ile ilgili "Hayatımın aşkı. 3 yıldır birlikteydik. Hem arkadaştık hem aşık. Bir dakikamız ayrı geçmiyordu. Benden bir yaş küçüktü ama çok olgundu." şeklinde konuşmuştu.