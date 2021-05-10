Kenan Doğulu ile evliliğinde sürekli boyut değiştiren Beren Saat yine ilk aşkı Efe Güray'ı unutmadı! 2004'te hayatını kaybetmişti...

Beren Saat, yıllar sonra verdiği bir röportajda hayatının akışını değiştiren oyunculuk yarışmasına katılmaya kendisini ısrarla teşvik eden 19 yaşındaki Efe Güray' ile ilgili "Hayatımın aşkı. 3 yıldır birlikteydik. Hem arkadaştık hem aşık. Bir dakikamız ayrı geçmiyordu. Benden bir yaş küçüktü ama çok olgundu." şeklinde konuşmuştu.