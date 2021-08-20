Müge Anlı müjdeli haberi verdi: Yeni sezon başladı mı, ne zaman, hangi tarihte başlayacak? Müge anlı yeni sezonda hangi kanalda, saat kaçta?

Müge Anlı yeni sezon başladı mı, ne zaman, hangi tarihte başlayacak? Müge anlı yeni sezonda hangi kanalda, saat kaçta? sorularının yanıtları sevenleri tarafından araştırılıyor. Müge Anlı ile Tatlı Sert programı Temmuz ayında tatile girmişti. Milyonlarca izleyicisi olan programın başlayacağı tarih duyuldu. Araştırmacı Gazeteci Anlı'nın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım herkesi heyecanlandırdı. Sevilen sunucu yeni sezona başlayacağı tarihi açıkladı. Son bölümünde işlediği Büyükşen cinayetiyle Türkiye'nin gündemine oturan programın 14. sezonu hakkında tüm bilgiler haberimizde.
MÜGE ANLI YENİ SEZON BAŞLADI MI, NE ZAMAN, HANGİ TARİHTE BAŞLAYACAK?
Müge Anlı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda 'Kavuşmamıza çok az kaldı...' dedi. 19 Ağustos 2021 tarihinde yaptığı paylaşımda ' Allah'ın izniyle 10 gün sonra beraberiz' ifadelerini kullanan Anlı izleyecilerini sevindirdi.
MÜGE ANLI YENİ SEZONDA HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?
Uzun yıllardır ATV ekranlarında program sunan Müge Anlı yeni sezonda da aynı adreste olacak. Eylül'ün ilk haftası ekranlara dönecek olan Müge Anlı ile Tatlı Sert programı hafta içi her gün saat 10.00'da başlayacak.