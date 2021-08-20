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    • Magazin
    • 20.08.2021 12:29
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    • 20.08.2021 12:29
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    Müge Anlı müjdeli haberi verdi: Yeni sezon başladı mı, ne zaman, hangi tarihte başlayacak? Müge anlı yeni sezonda hangi kanalda, saat kaçta?

    Gündüz kuşağının en çok izlenen programı Müge Anlı ile Tatlı Sert programıyla ilgili son durum merak ediliyor. Ele aldığı konularla reyting rekorları kıran fenomen programın yeni sezona ne zaman ve hangi kanalda, saat kaçta başlayacağı araştırılıyor. Sabah saatlerinden itibaren ''Müge Anlı yeni sezon başladı mı, ne zaman, hangi tarihte başlayacak? Müge anlı yeni sezonda hangi kanalda, saat kaçta?'' soruları gündemde yer alıyor. Müge Anlı müjdeli haberi sosyal medyadan verdi. İşte yanıtları...

    takvim.com.tr
    Müge Anlı müjdeli haberi verdi: Yeni sezon başladı mı, ne zaman, hangi tarihte başlayacak? Müge anlı yeni sezonda hangi kanalda, saat kaçta?

    Müge Anlı yeni sezon başladı mı, ne zaman, hangi tarihte başlayacak? Müge anlı yeni sezonda hangi kanalda, saat kaçta? sorularının yanıtları sevenleri tarafından araştırılıyor. Müge Anlı ile Tatlı Sert programı Temmuz ayında tatile girmişti. Milyonlarca izleyicisi olan programın başlayacağı tarih duyuldu. Araştırmacı Gazeteci Anlı'nın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım herkesi heyecanlandırdı. Sevilen sunucu yeni sezona başlayacağı tarihi açıkladı. Son bölümünde işlediği Büyükşen cinayetiyle Türkiye'nin gündemine oturan programın 14. sezonu hakkında tüm bilgiler haberimizde.

    MÜGE ANLI YENİ SEZON BAŞLADI MI, NE ZAMAN, HANGİ TARİHTE BAŞLAYACAK?

    Müge Anlı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda 'Kavuşmamıza çok az kaldı...' dedi. 19 Ağustos 2021 tarihinde yaptığı paylaşımda ' Allah'ın izniyle 10 gün sonra beraberiz' ifadelerini kullanan Anlı izleyecilerini sevindirdi.

    MÜGE ANLI YENİ SEZONDA HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

    Uzun yıllardır ATV ekranlarında program sunan Müge Anlı yeni sezonda da aynı adreste olacak. Eylül'ün ilk haftası ekranlara dönecek olan Müge Anlı ile Tatlı Sert programı hafta içi her gün saat 10.00'da başlayacak.

        BÜYÜKŞEN CİNAYETİNDE FLAŞ GELİŞME!

        3 yıl önce Konya'nın Karatay ilçesinde evlerinde kızlarıyla oturdukları sırada cinayete kurban giden Necla (54) ve Metin Büyükşen (55) çiftini, kiralık katilin yanlış adres sonucu öldürdüğü ortaya çıkmıştı. Gündem olan olayda yeni gelişme yaşandı. Mustafa Okşen'in (39) kasten öldürmeye yardım etme suçundan tutuklanmıştı. Cezaevinde fenalaşıp, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden katilin otopsi sonucu belli oldu.

        Okşen'in yapılan otopsisinde kalp krizi sonucu yaşamını yitirdiği tespit edildi. Ancak, Okşen'den alınan örnekler, detaylı araştırma için de adli tıp kurumuna gönderildi.

        MÜGE ANLI KİMDİR?

        19 Aralık 1973 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelen Müge Anlı, Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi'ndne mezun olmuştur. Lisans eğitiminin ardından akademik kariyerine devam etmek isteyen Anlı, Kadir Has Üniversitesi'nde Hukuk üzerine Yüksek Lisans yapmıştır.

        Bir kız çocuğu sahibi olduğu Burhan Akdağ'dan 2008 yılında ayrılan Müge Anlı, Televizyon kariyerine magazin dalında giriş yapmıştır. İlk yapımına Kanal D ekranlarında başlamış, magazin camiasının bilindik ismi Şenay Düdek ile birlikte Dobra Dobra programını yapmıştır. Sadece magazin üzerine kurulu olan ve sevilerek izlenen programda magazin camiasının önemli isimlerini ağırlayan Anlı, beğeni toplayan programın ikinci sezonunu Pakize Suda ile birlikte yapmıştır.

        Dobra Dobra programı ile birlikte edindiği sunuculuk tecrübesini farklı alanlara taşımak isteyen güzel sunucu, Atv ekranında tek başına üstlendiği Müge Anlı ile Tatlı Sert programını hayata geçirmiştir. Hukuk konusundaki bilgi ve tecrübesini de kullanan Anlı, programında yakınlarını arayan insanları ve faili meçhul cinayetleri konu olarak ele aldı. Birçok cinayeti programı aracılığıyla aydınlatmayı başaran güzel sunucu, bu programa gündüz kuşağında devam etmektedir.
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        Haberler Magazin Müge Anlı müjdeli haberi verdi: Yeni sezon başladı mı, ne zaman, hangi tarihte başlayacak? Müge anlı yeni sezonda hangi kanalda, saat kaçta?
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