Kurtlar Vadisi'nde Çakır'ın kızı Selvi'ydi tesettüre girdi Büşra Ayaydın'ın itirafları tüyleri diken diken etti 'namaz ne alaka'... Ekranların en uzun soluklu ve sevilen dizilerinden Kurtlar Vadisi'nde efsaneleşen Çakır karakterinin kızı Selvi'yi canlandırarak ünlenen ve 'Muhteşem Yüzyıl' kadrosunda da yer alan, 5 yıl önce de tesettüre giren oyuncu Fatma Büşra Apaydın yaşadığı değişimi ve maneviyete yönelim sürecini anlattı. İşte Kurtlar Vadisi'nin Selvi Çakır'ı Büşra Ayaydın'ın hayatına dair yaptığı çarpıcı açıklamaların detayları...
Türk televizyon tarihinin efsane dizisi Kurtlar Vadisi'nin oyuncularından Büşra Ayaydın 21 yaşında tesettüre girmesinin arkasında yatan gerçeği bir youtube programına anlattı. Dizideki Süleyman Çakır isimli karakterin kızını canlandıran genç isim "Son oynadığım dizide bazı oyuncular namaz kıldığımı duyup bana "Oyunculuk yapıyorsun namaz ne alaka! Niye bir tarafı seçmiyorsun' şeklinde tepki gösterdi. O sözler yüzüme tokat gibi çarptı." Sözleriyle yaşadıklarını anlattı. İşte Kurtlar Vadisi'nin Selvi Çakır'ı Büşra Ayaydın'ın programdaki itirafları...
Kurtlar Vadisi Çakır'ın kızı Büşra Ayaydın'dan tesettür itirafı
Katıldığı bir Youtube programında genç isim tesettüre girme hikayesini şu ifadelerle anlattı...