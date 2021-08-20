Kurtlar Vadisi'nde Çakır'ın kızı Selvi'ydi tesettüre girdi Büşra Ayaydın'ın itirafları tüyleri diken diken etti 'namaz ne alaka'

"Dengede tutmaya çalışıyorum. Benim daha önce de belirli kurallarım vardı. Her teklifi, her projeyi kabul eden bir oyuncu değildim. Şimdi tabii bir de tesettür sorumluluğu girdi. Ama pişman değilim. Hür irademle verdiğim bir karar. Belki de hayatımda verdiğim en anlamlı karar. Oyunculuk bambaşka bir aşk benim için, o ayrı. Ama bir de şöyle bir hakikat var; fani olan şeyler var, baki olan şeyler var."