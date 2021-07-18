Müge Anlı ile Tatlı Sert programında gündeme gelen Metin ve Necla Büyükşen cinayeti çözüldü
Metin ve Necla Büyükşen çifti, 2018'de cinayete kurban gitti. Müge Anlı'da gündeme gelen olayın ardından jandarma adım adım izleri takip etti. Detaylar, film gibiydi. Cinayet kiralık katil tarafından işlendi. Cani, verilen adresi karıştırınca yanlışlıkla Büyüklenlerin evine girdi. Hiç suçu olmayan çifti katletti.
18.07.2021 06:57
- Son Güncelleme: 18.07.2021 06:57
Türkiye, nefesini tuttu Konya'da yaşanan cinayete kilitlendi. atv'nin reyting rekorları kıran Müge Anlı ile Tatlı Sert programında gündeme gelen olay, 2018'de işlendi.
Bunun üzerine çiftin doktor olan oğulları Osman Büyükşen, Müge Anlı'ya başvurarak ailesinin katilinin bulunmasını istedi.