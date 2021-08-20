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    • 20.08.2021 13:14
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    • 20.08.2021 13:20
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    Mesut Akusta kimdir, son durumu nasıl? Mesut Akusta kaç yaşında, eşi kimdir?

    Mesut Akusta kimdir, son durumu nasıl? Mesut Akusta kaç yaşında? Mesut Akusta eşi kimdir? Ünlü oyuncu Mesut Akusta’nın beyin kanaması geçirmesi sonrası hastaneye kaldırılmasının ardından Akusta’nın kim olduğu arama motorlarında sorgulanıyor. Acil ameliyata alınan 57 yaşındaki usta oyuncunun sağlık durumu araştırılıyor. Peki; Mesut Akusta kimdir, kaç yaşında, eşi kimdir? İşte ünlü oyuncu hakkında merak edilen bilgiler!

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    Mesut Akusta kimdir, son durumu nasıl? Mesut Akusta kaç yaşında, eşi kimdir?

    Mesut Akusta kimdir, kaç yaşında, eşi kimdir? Mesut Akusta son durumu nasıl? Son olarak TRT 1 ekranlarında yayınlanan Teşkilat dizisinde rol alan usta oyuncu Mesut Akusta'nın beyin kanaması geçirdiği ve hastaneye kaldırıldığı öğrenildi. Usta oyuncunun sağlık durumuna ilişkin ilk açıklama eşi Şafak Özbir Akusta'dan geldi. Peki; Mesut Akusta kimdir, kaç yaşında, eşi kimdir?

    Mesut Akusta beyin kanaması geçirdi! Sağlık durumu nasıl?

    MESUT AKUSTA KİMDİR?

    22 Şubat 1964 tarihinde Konya'da dünyaya gelen Mesut Akusta, babasının vefatının ardından ailesiyle birlikte Ankara'da yaşamaya başladı. İlk, orta ve lise öğretimini Ankara'da alan usta oyuncu, Edebiyat ve sanat fakültesini kazandı.

    Tiyatroya adımını Ankara'da çocuk oyunları ile atan Mesut Akusta, 1992 yılında Hadi Çaman Yedi Tepe Oyuncuları'na katıldı. 1997'de Nezihe Araz'ın kaleme aldığı Cahide oyununda rol aldı. Atları da Vurdular Fehim Paşa Konağı ve Şerefe Yirminci Yüzyıl adlı müzakerelerde yer aldı. 14 Ocak 2011 tarihinde kaza geçiren Mesut Akusta büyük bir tehlike atlatmıştı.

    Mesut Akusta, Esra Erol'un görümcesi Şafak Özbir ile evlenmiştir.

    Sinemaya Yanlış Saksının Çiçeği ile başladı. Her Şey Çok Güzel Olacak, Eylül Fırtınası, Filler ve Çimen adlı filmlerden sonra 11 Ekim 2019 tarihinde vizyona giren 7. Koğuştaki Mucize filminde rol aldı.

        ŞAFAK ÖZBİR KİMDİR?

        Şafak Özbir, Esra Erol'un görümcesi olarak biliniyor. Özbir, İdris Özbir'in kızıdır. İş adamı Esra Erol'un eşi Ali Özbir'in kız kardeşidir.

        Şafak Özbir 03 Haziran 2016 tarihinde ünlü oyuncu Mesut Akusta ile evlenmiştir. Şafak Özbir baba tarafından aslen Kars'lıdır.
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