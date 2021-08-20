Mesut Akusta kimdir, son durumu nasıl? Mesut Akusta kaç yaşında, eşi kimdir?

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MESUT AKUSTA KİMDİR?

22 Şubat 1964 tarihinde Konya'da dünyaya gelen Mesut Akusta, babasının vefatının ardından ailesiyle birlikte Ankara'da yaşamaya başladı. İlk, orta ve lise öğretimini Ankara'da alan usta oyuncu, Edebiyat ve sanat fakültesini kazandı.

Tiyatroya adımını Ankara'da çocuk oyunları ile atan Mesut Akusta, 1992 yılında Hadi Çaman Yedi Tepe Oyuncuları'na katıldı. 1997'de Nezihe Araz'ın kaleme aldığı Cahide oyununda rol aldı. Atları da Vurdular Fehim Paşa Konağı ve Şerefe Yirminci Yüzyıl adlı müzakerelerde yer aldı. 14 Ocak 2011 tarihinde kaza geçiren Mesut Akusta büyük bir tehlike atlatmıştı.