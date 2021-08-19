İzleyiciler şokta! Masterchef bu akşam yok mu? MasterChef neden yok 19 Ağustos 2021?

TV 8 yayın akışında Masterchef'in yeni bölümünün yer almaması ''Masterchef bu akşam yok mu? MasterChef neden yok 19 Ağustos 2021? '' sorularının araştırılmasına neden oldu. Programın sıkı takipçileri Masterchef'in bu akşam olup olmadığını merak ediyor. Peki Masterchef bu akşam yok mu? MasterChef neden yok 19 Ağustos 2021? Yarışma programları arasında en çok izlenen MasterChef bu akşam TV8 ekranlarında yer almayacak. Detaylar haberimizde..
MASTERCHEF BU AKŞAM VAR MI YOK MU?
Mehmet, Danilo ve Somer Şefin jüri koltuğunda oturduğu MasterChef bu akşam (19 Ağustos 2021 Perşembe) TV8 ekranlarında olmayacak.
MASTERCHEF NEDEN YOK 19 AĞUSTOS 2021?
19 Ağustos 2021 Perşembe günü TV8 ekranlarında saat 21.45'te Fenerbahçe Helsinki maçı naklen verilecek. Maç nedeniyle MasterChef ekran macerasına kısa bir ara verdi. TV8'in öne çıkan yarışma programı MasterChef Türkiye'nin yeni bölümü ise 20 Ağustos Cuma günü izleyicilerle buluşacak.
MASTERCHEF 2021 YARIŞMACI İSİMLERİ
Fatma Polat , Milhan Erdem, Dilara Başaran , İbrahim Cingözler, Tunahan Ak, Şükrü, Hamza, Burcu, Görkem, Hasan, Eren, Mert, Tahsin, Safanur