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    • 20.08.2021 08:59
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    • 20.08.2021 14:38
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    Çukur bitti kıyafetler gitti Efsun kendinden geçti! Damla Sönmez ne var ne yok çıkardı bikinisiyle düşman çatlattı

    Çukur bitti ama rüzgarı hala bitmiyor... Başrolünde Aras Bulut İynemli'nin yer aldığı Çukur'a sonradan dahil olan ve Yamaç'ın büyük aşkı Efsun'u canlandıran 34 yaşında başarılı oyuncu Damla Sönmez, 1 milyonu aşkın takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından yaptığı paylaşımlarla adından söz ettiriyor. Kısa bir süre önce partneri Aras Bulut İynemli'yle adı aşk dedikodularına karışan Damla Sönmez, Çukur'un bitmesinin ardından soluğu tatilde aldı. Bikinili pozlarını paylaşan Damla Sönmez kısa süreli bir deprem etkisi yarattı...

    Damla Sönmez’den olay yaratan paylaşımlar

    Çukur bitti kıyafetler gitti Efsun kendinden geçti! Damla Sönmez ne var ne yok çıkardı bikinisiyle düşman çatlattı... Çukur'un Efsun'u Damla Sönmez yapacağını yaptı, sosyal medyayı karıştırdı. Aras Bulut İynemli'yle sevgili olduğu iddia edilen 34 yaşındaki yetenekli oyuncunun bikinili pozları olay. Uzun süredir aşk yaşadığı Ushan Çakır'la sürpriz ayrılığı sonrası bol bol magazin gündeminde yer alan Damla Sönmez, adından daha çok söz ettireceğe benziyor. İşte Damla Sönmez'in o pozları.

    Çukur dizisinin efsane oyuncusu Damla Sönmez dizide Efsun karakterine hayat vermiş ve oldukça da sevilmişti.

    TV hayatında önemli pek çok yapımda yer alan Damla Sönmez bu defa ''yuh'' dedirtti. Damla Sönmez'in o dudak ısırtan gönderileri binlerce kişi tarafından beğenildi.

        TV hayatında birçok yapımda yer alan Damla Sönmez ilk olarak Güllerin Savaşı dizisinde hayat verdiği Gülru karakteriyle ön plana çıkmıştı. O zamandan bu zamana izleyenler tarafından oldukça sevilen Damla Sönmez doğal güzelliğiyle de sık sık gündeme gelen isimler arasında yer alıyor.

        Son olarak Çukur dizisinde rol alan Damla Sönmez dizideki Efsun karakterinin ölümüyle diziye finalden birkaç gün önce veda etmiş ve TV başındaki izleyenleri de bir hayli üzmüştü.

        OLAY YARATAN KARELER

        Hem güzelliği hem de oyunculuk konusundaki performansıyla adını izleyenlerin kalbine yazdıran Damla Sönmez'in sosyal medya paylaşımları resmen olay oldu.

            Dizi bitiminden sonra üstünde ne var ne yok çıkaran Damla Sönmez'in dudak ısırtan paylaşımları yeniden sosyal medya gündemine oturdu.

            O gönderilerle birlikte binlerce beğeni ve yorum alan Damla Sönmez'e takipçileri de tam not verdi.

            Çukur dizisinin bitimiyle birlikte kendini tatile atan Damla Sönmez önümüzdeki günlerde yeni bir projeyle ekranlara gelir mi henüz bilinmiyor fakat güzel oyuncu sosyal medya paylaşımlarıyla sevenlerini merakta bırakmıyor.

            Damla Sönmez'den olay yaratan paylaşımlar

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            Haberler Magazin Çukur bitti kıyafetler gitti Efsun kendinden geçti! Damla Sönmez ne var ne yok çıkardı bikinisiyle düşman çatlattı
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