Çukur bitti kıyafetler gitti Efsun kendinden geçti! Damla Sönmez ne var ne yok çıkardı bikinisiyle düşman çatlattı... Çukur'un Efsun'u Damla Sönmez yapacağını yaptı, sosyal medyayı karıştırdı. Aras Bulut İynemli'yle sevgili olduğu iddia edilen 34 yaşındaki yetenekli oyuncunun bikinili pozları olay. Uzun süredir aşk yaşadığı Ushan Çakır'la sürpriz ayrılığı sonrası bol bol magazin gündeminde yer alan Damla Sönmez, adından daha çok söz ettireceğe benziyor. İşte Damla Sönmez'in o pozları.