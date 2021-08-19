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    • Magazin
    • 19.08.2021 10:30
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    • 19.08.2021 10:30
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    Rakiplerine havlu attıracak! Özge Yağız saç stilini değiştirdi gören hayran kaldı! İşte dillere destan yeni stili

    Sol Yanım'dan sonra gelen teklifleri değerlendiren güzel oyuncu Özge Yağız'ın yeni projesi belli oldu ve çekimler başladı. Star TV yayınlanan Sol Yanım dizisinde 13 bölümlük performansıyla büyük beğeni toplayan Özge Yağız'ın yeni projesi hayranları tarafından merakla bekleniyor. Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Bora Akkaş'ın başrolü olduğu İçimizden Biri dizisiyle el sıkışan ünlü oyuncu yeni projesiyle dikkatleri üzerine çekecek. Setten ilk fotoğraflar geldi. Özge Yağız'ın saç stilini değiştirdiği ve dalgalı saçları olduğu görüldü. Yönetmenliğini Ersoy Güler'in üstlendiği dizi sete çıktı. İçimizden Biri Show TV ekranlarında yeni sezonda izleyici karşısına çıkacak.

    Ünlü isim hangi dizide oynayacak?

    Rakiplerine havlu attıracak! Özge Yağız saç stilini değiştirdi gören hayran kaldı! Yeni stiliyle pabuçları dama atacak. Sol Yanım dizisiyle çok konuşulan Özge Yağız'ın yeni projesi İçimizden Birisi oldu. Son dönemde Yemin ve Sol Yanım dizileriyle adından sürekli söz ettiren Özge Yağız'ın yeni saç stili ise hayranları başta olmak üzere herkesi dikkatini çekti. Star TV'de reyting yarışında tutunamayan Sol Yanım'ın final yapmasıyla birlikte Özge Yağız'a pek çok projeden teklif götürüldü. Bir süredir teklifleri değerlendirmeye alan Yağız Show TV'de yayınlanacak olan İçimizden Biri için karar aldı ve partneri de Bora Akkaş oldu. İçimizden Biri'nde ayrıca Ceren Karakoç Yalazoğlu, Burak Satıbol, Deniz Cengiz gibi ünlü isimler boy gösterecek.

    SETTEN İLK FOTOĞRAFLAR

    Setten ilk fotoğraflar geldi. Özge Yağız'ın saç stilini değiştirdiği ve dalgalı saçları olduğu görüldü. Özge Yağız'ın yeni saç stili herkes tarafından beğenildi.

    İMAJLARI DİKKAT ÇEKTİ

    İçimizden Biri'nin kadrosu daha şimdiden dikkat çekti. Dizinin başrollerinde Özge Yağız ile Bora Akkaş bir araya geldi. İkilinin imajları herkesin dikkatini çekmeyi başardı.

    Sol Yanım dizisinde 12 bölüm boyunca sergilediği performansla kısa sürede adından söz ettiren Özge Yağız'ın yeni projesi belli oldu.

        TV100'den Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Bora Akkaş'ın başrolü olduğu İçimizden Biri dizisiyle el sıkışan ünlü oyuncu yeni projesiyle dikkatleri üzerine çekecek.

        Yönetmenliğini Ersoy Güler'in üstlendiği dizinin Show TV ekranlarında yeni sezonda izleyici karşısına çıkacağı gelen bilgiler arasında yer aldı.

        ÖZGE YAĞIZ KİMDİR?

        Özge Yağız, 10 Nisan 1997 yılında İstanbul'da dünyaya gelmiştir.Başkent Üniversitesi İletişim Bilimleri Akademisi mezunudur.

            İlk oyunculuk deneyimini 2016 yılında yayınlanan Adını Sen Koy dizisi ile yaşayan Özge Yağız, daha sonra Kanal 7 ekranlarında yayınlanmış olan Yemin dizisinde başrol karakteri Reyhan'a hayat vermiştir.

            Son olarak ise Star TV'de yayınlanan Sol Yanım adlı dizisinin oyuncu kadrosunda başrol olarak ekranlardaydı.

            FİLMOGRAFİSİ
            TELEVİZYON

            2016-Adını Sen Koy, Zeliha, Yardımcı Oyuncusu
            2019-Yemin, Reyhan Tarhun, Başrol Oyuncusu
            2020–2021-Sol Yanım, Serra, Başrol Oyuncusu
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