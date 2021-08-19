Rakiplerine havlu attıracak! Özge Yağız saç stilini değiştirdi gören hayran kaldı! İşte dillere destan yeni stili

Rakiplerine havlu attıracak! Özge Yağız saç stilini değiştirdi gören hayran kaldı! Yeni stiliyle pabuçları dama atacak. Sol Yanım dizisiyle çok konuşulan Özge Yağız'ın yeni projesi İçimizden Birisi oldu. Son dönemde Yemin ve Sol Yanım dizileriyle adından sürekli söz ettiren Özge Yağız'ın yeni saç stili ise hayranları başta olmak üzere herkesi dikkatini çekti. Star TV'de reyting yarışında tutunamayan Sol Yanım'ın final yapmasıyla birlikte Özge Yağız'a pek çok projeden teklif götürüldü. Bir süredir teklifleri değerlendirmeye alan Yağız Show TV'de yayınlanacak olan İçimizden Biri için karar aldı ve partneri de Bora Akkaş oldu. İçimizden Biri'nde ayrıca Ceren Karakoç Yalazoğlu, Burak Satıbol, Deniz Cengiz gibi ünlü isimler boy gösterecek.

SETTEN İLK FOTOĞRAFLAR

Setten ilk fotoğraflar geldi. Özge Yağız'ın saç stilini değiştirdiği ve dalgalı saçları olduğu görüldü. Özge Yağız'ın yeni saç stili herkes tarafından beğenildi.