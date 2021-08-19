EDHO'da yüzleri düşürecek ayrılık kararı! Bu sözlerle duyurdu seyircisinin duyguları karman çorman... Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın adeta demirbaşı olan iki ismin vedasıyla ortalığın karışacağı öngörülüyor. 6. sezonda projeye pek çok efsane isim kadroya katılırken Tipi, Ceylan, Doğan Baba ve Haşmet'in ölümleri herkesi şok etmişti. 1. sezondan bu yana kadroda yer alan Ozan Akbaba'nın yeni sezonun ilk bölümlerinde kadroya veda edeceği kulislerde konuşuluyor. Öte yandan bu iddialara dair dizinin yapım şirketinden ve Ozan Akbaba'dan henüz bir açıklama gelmedi. Ayrıca dizinin Tufan Reis'i Hüseyin Avni Danyal diziden ayrılarak Yargı dizisiyle anlaşma sağladı.

BOMBA AYRILIK İDDİASI

Hüseyin Avni Danyal'ın veda ettiği dizide Ozan Akbaba'nın da ilk bölümlerde veda edeceği iddiaları konuşuluyor. 6. sezonda Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'dan bu sezon pek çok isim ayrıldı.