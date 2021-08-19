EDHO'da yüzleri düşürecek ayrılık kararı! Bu sözlerle duyurdu seyircisinin duyguları karman çorman... Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın adeta demirbaşı olan iki ismin vedasıyla ortalığın karışacağı öngörülüyor. 6. sezonda projeye pek çok efsane isim kadroya katılırken Tipi, Ceylan, Doğan Baba ve Haşmet'in ölümleri herkesi şok etmişti. 1. sezondan bu yana kadroda yer alan Ozan Akbaba'nın yeni sezonun ilk bölümlerinde kadroya veda edeceği kulislerde konuşuluyor. Öte yandan bu iddialara dair dizinin yapım şirketinden ve Ozan Akbaba'dan henüz bir açıklama gelmedi. Ayrıca dizinin Tufan Reis'i Hüseyin Avni Danyal diziden ayrılarak Yargı dizisiyle anlaşma sağladı.
BOMBA AYRILIK İDDİASI
Hüseyin Avni Danyal'ın veda ettiği dizide Ozan Akbaba'nın da ilk bölümlerde veda edeceği iddiaları konuşuluyor. 6. sezonda Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'dan bu sezon pek çok isim ayrıldı.
ŞOK EDECEK VEDA
Ocak ayından bu yana Sabina Toziya, Savaş Özdemir, Sanem Çelik, Turgut Tunçalp, Ali İpin ve Ali Sürmeli'nin veda ettiği dizide seyircileri şok edecek bir ayrılık yaşanacağı iddia edildi.
Dizinin ilk bölümünden bu yana İlyas Çakırbeyli karakterine hayat veren Ozan Akbaba'nın dizinin 7. sezonunda kadroya veda edeceği gündeme bomba gibi düştü.