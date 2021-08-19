Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Magazin
    • 19.08.2021 17:54
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 19.08.2021 17:54
    ABONE OL

    Kardeşlerim'de adını herkese duyuracak iki karakter! Ayrıca 2. sezon başlıyor müjdesi de geldi

    ATV ekranlarının adından çok bahsettiren dizisi Kardeşlerim'den 2. sezon müjdesi geldi. Dizinin Asiye'si Su Burcu Yazgı Coşkun, Instagram hesabından dizinin yeni sezonuyla ilgili paylaşım yaptı. Reyting rekorları kıran dizinin çekimleri geçen hafta başlarken kadroya iki ismin daha katılacağının duyurulması seyircilerde büyük heyecan yarattı. TV100'den Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, 2. sezonda Kaan karakterini Eren Ören canlandıracak. Yeni sezonun ilk bölümünde Cemile Akgün karakterini ise Nilsu Yılmaz canlandırmaya başlayacak. Ayrıca aynı haberde yer alan bilgilere göre bazı vedalar da yaşanacak.

    Kardeşlerim’de adını herkese duyuracak iki karakter!

    Kardeşlerim'de adını herkese duyuracak iki karakter! Ayrıca 2. sezon başlıyor müjdesi de geldi. Kardeşlerim dizisinde yeni sezon için iki yeni oyuncu transferi müjdesi geldi. Sevilen dizinin çekimleri geçen hafta başladı. Dizinin Asiye'si Su Burcu Yazgı Coşkun 2. sezonla ilgili paylaşımda bulundu ve fotoğrafa beğeni yağdı. Ayrıca cumartesi günlerinin reyting rekortmeni dizisi Kardeşlerim'e sevilen iki isim daha dahil olacak. 2. sezonda kadroya Eren Ören ve Nilsu Yılmaz dahil oldu. Dizide Kaan karakterini Eren Ören canlandıracak. Cemile Akgün karakterini ise yeni sezonun ilk bölümünde Nilsu Yılmaz canlandırmaya başlayacak.

    2 YENİ TRANSFER

    TV100'den Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, 2. sezonda Kaan karakterini Eren Ören canlandıracak. Yeni sezonun ilk bölümünde Cemile Akgün karakterini ise Nilsu Yılmaz canlandırmaya başlayacak. Ayrıca aynı haberde yer alan bilgilere göre bazı vedalar da yaşanacak.

    2. SEZON PAYLAŞIMI

    Dizinin Asiye'si Su Burcu Yazgı Coşkun, sosyal medya platformu Instagram'dan 2. sezonla ilgili paylaşımda bulundu ve fotoğrafa kısa sürede beğeni yağdı.

    ŞOK EDECEK VEDA

    cumartesi günlerinin reyting rekortmeni dizisi Kardeşlerim'e sevilen bir isim veda edecek. Dizide Ayşe karakterini canlandıran Çağla Şimşek'in diziden ayrılacağı haberi kulislere bomba gibi düştü.

        Kulislerde konuşulan son iddialara göre Kardeşlerim dizisine yeni isimlerin veda edeceği de sık sık gündeme geliyor.

        Bu gelişmelerin ardından izleyiciler 2. sezonun başlayacağı tarihi ve dizide veda edecek isimleri merak ediyor.

        KARDEŞLERİM NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

        ATV ekranlarının sevilen dizisi Kardeşlerim, 19 Haziran 2021 tarihinde 18. bölümü ile sezon finali yapmıştı. Dizinin Eylül ayında ekranlarda olması bekleniyor.

            ÇAĞLA ŞİMŞEK KİMDİR?

            Çağla Şimşek, 1 Ağustos 2002 tarihinde İstanbul'da doğdu. Aslen Samsun'lu olan bir baba ile Gümüşhane'li bir annenin kızıdır. Osman Yağmurdereli'nin keşfettiği Şimşek, Elveda Derken dizisinde Naz karakteriyle oyunculuk dünyasına adım atmıştır.

            Daha sonra Kırmızı Işık, Kayıp Prenses ve Cuma'ya Kalsa dizilerinde oynamıştır. 2011 yılında Hayat Devam Ediyor dizisinde Lavin karakterini canlandırdı.

            Küçük Gelin dizisinde Zehra karakterini canlandırmıştır ve bu rolüyle geniş kitlelerce tanınmıştır. 19 yaşında olan Çağla Şimşek, 1.60 cm boyunda, 50 kilo ve başak burcudur.
            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
            3 darbeci daha kodesi boyladı
            Haberler Magazin Kardeşlerim'de adını herkese duyuracak iki karakter! Ayrıca 2. sezon başlıyor müjdesi de geldi
                SON DAKİKA