Kardeşlerim'de adını herkese duyuracak iki karakter! Ayrıca 2. sezon başlıyor müjdesi de geldi. Kardeşlerim dizisinde yeni sezon için iki yeni oyuncu transferi müjdesi geldi. Sevilen dizinin çekimleri geçen hafta başladı. Dizinin Asiye'si Su Burcu Yazgı Coşkun 2. sezonla ilgili paylaşımda bulundu ve fotoğrafa beğeni yağdı. Ayrıca cumartesi günlerinin reyting rekortmeni dizisi Kardeşlerim'e sevilen iki isim daha dahil olacak. 2. sezonda kadroya Eren Ören ve Nilsu Yılmaz dahil oldu. Dizide Kaan karakterini Eren Ören canlandıracak. Cemile Akgün karakterini ise yeni sezonun ilk bölümünde Nilsu Yılmaz canlandırmaya başlayacak.

2 YENİ TRANSFER

TV100'den Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, 2. sezonda Kaan karakterini Eren Ören canlandıracak. Yeni sezonun ilk bölümünde Cemile Akgün karakterini ise Nilsu Yılmaz canlandırmaya başlayacak. Ayrıca aynı haberde yer alan bilgilere göre bazı vedalar da yaşanacak.