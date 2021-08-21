Çukurova'dan EDHO'nun yıldızı için dev hamle! Sevinç çığlıkları attıracak 2 transfer için harekete geçildi. 4. sezonu için heyecanlı bekleyiş devam eden Bir Zamanlar Çukurova'da peş peşe vedaların hemen ardından kadroya yeni isimler katılıyor. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da Erkan Bektaş, Ateş karakteriyle başta dost gibi görünüp Çakırbeyli ailesine büyük zararlar vermiş ve dikkatleri üzerine çekmişti. Son olarak ATV ekranlarında yayınlanan Akıncı dizisinde rol alan ünlü oyuncu Erkan Bektaş'ın Bir Zamanlar Çukurova'yla anlaştığı kulislerde konuşulmaya başlandı. Ancak Erkan Bektaş'ın transfer iddiaları hakkında Bir Zamanlar Çukurova dizisinin yapımcı şirketi TİMS&B'den bir açıklama gelmediğini de ifade edelim.

YENİ İSİMLER KATILIYOR

Yeni sezona bomba gibi girmeye hazırlanan Bir Zamanlar Çukurova'dan yeni transfer haberleri gelmeye devam ediyor.