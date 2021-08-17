Ünlü model Dilara Kurşun ve sevgilisine trafik dayağı: Ne biçim araba sürüyorsun?

2016 Miss Turkey Güzellik Yarışması'yla adını duyuran ünlü model Dilara Kurşun ve oyuncu sevgilisi Tufan Kılıç, 2 Haziran günü İstanbul'da bir AVM'de yemek yedi.
TARTIŞMA SEYİR HALİNDEYKEN BAŞLADI
Akşam saatlerinde araçlarıyla AVM'den ayrılan ikili, iddiaya göre yolda ilerlerken trafikte seyir halindeki başka bir aracın sürücüsüyle tartışmaya başladı. Araçta bulunan diğer isimler; sosyete camiasının tanınmış çifti Ertan-Sena Uyanık'tı.
NE BİÇİM ARABA SÜRÜYORSUN?
İddiaya göre; Tufan Kılıç ve Sena Uyanık trafikte birbirlerini geçmeye çalıştı. Uyanık; ikamet ettiği sitenin girişinde Kılıç'ın sürdüğü aracı gördü. Taraflar arasında yarım kalan tartışma burada da devam etti. Aracından inen Ertan Uyanık, Tufan Kılıç'a 'Ne biçim araba sürüyorsun?' diyerek tepki gösterdi. Kılıç ise küfürler savurdu.