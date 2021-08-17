Ünlü model Dilara Kurşun ve sevgilisine trafik dayağı: Ne biçim araba sürüyorsun?





NE BİÇİM ARABA SÜRÜYORSUN?

İddiaya göre; Tufan Kılıç ve Sena Uyanık trafikte birbirlerini geçmeye çalıştı. Uyanık; ikamet ettiği sitenin girişinde Kılıç'ın sürdüğü aracı gördü. Taraflar arasında yarım kalan tartışma burada da devam etti. Aracından inen Ertan Uyanık, Tufan Kılıç'a 'Ne biçim araba sürüyorsun?' diyerek tepki gösterdi. Kılıç ise küfürler savurdu.