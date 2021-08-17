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    • 17.08.2021 07:38
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    Ünlü model Dilara Kurşun ve sevgilisine trafik dayağı: Ne biçim araba sürüyorsun?

    2016 Miss Turkey Güzellik Yarışması’na katılarak adını duyuran model Dilara Kurşun ve oyuncu sevgilisi Tufan Kılıç, trafikte tartıştıkları Ertan-Sena Uyanık çiftiyle kavga etti. Sena Uyanık, ünlü mankeni saçından sürükleyip darp etti. Kavga, adliye koridorlarına taşındı.

    Ünlü modele trafik dayağı

    2016 Miss Turkey Güzellik Yarışması'yla adını duyuran ünlü model Dilara Kurşun ve oyuncu sevgilisi Tufan Kılıç, 2 Haziran günü İstanbul'da bir AVM'de yemek yedi.



    TARTIŞMA SEYİR HALİNDEYKEN BAŞLADI
    Akşam saatlerinde araçlarıyla AVM'den ayrılan ikili, iddiaya göre yolda ilerlerken trafikte seyir halindeki başka bir aracın sürücüsüyle tartışmaya başladı. Araçta bulunan diğer isimler; sosyete camiasının tanınmış çifti Ertan-Sena Uyanık'tı.



    NE BİÇİM ARABA SÜRÜYORSUN?
    İddiaya göre; Tufan Kılıç ve Sena Uyanık trafikte birbirlerini geçmeye çalıştı. Uyanık; ikamet ettiği sitenin girişinde Kılıç'ın sürdüğü aracı gördü. Taraflar arasında yarım kalan tartışma burada da devam etti. Aracından inen Ertan Uyanık, Tufan Kılıç'a 'Ne biçim araba sürüyorsun?' diyerek tepki gösterdi. Kılıç ise küfürler savurdu.

        Ertan-Sena Uyanık


        Bunun üzerine Ertan Uyanık ve Kılıç birbirlerine sinkaflı sözlerle hakaret etmeye başladı. Araçtan inerek kavgaya müdahale etmek isteyen ünlü model Dilara Kurşun, Kılıç'ın yanına gittiğinde ise Ertan Uyanık'ın eşi de aracından indi. Sabah'ta yer alan habere göre, birbirlerini darp eden tarafların karşılıklı şikayeti sonrası olayla ilgili soruşturma başlatıldı.



        ÜNLÜ MODEL SAÇINDAN SÜRÜKLENDI
        Sena Uyanık, Dilara Kurşun'u saçlarından sürükleyerek yüzünü tırnaklayarak darp ederken, Ertan Uyanık ise Tufan Kılıç'a yumruk attı. Kurşun, Sena Uyanık'a saldırırken, Kılıç ise Ertan Uyanık'a kafa attı. Tarafları site güvenliği sakinleştirdi.

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