Sadakatsiz'e veda eden edene! Yeni sezon öncesi flaş iddia! Senaryodaki miadı doluyor

Sadakatsiz'e veda eden edene! Yeni sezon öncesi flaş iddia! Melis Sezen'in Sadakatsiz'in senaryosundaki miadı mı doluyor sözleri akıllara geldi. İlk sezonda sergilediği performansıyla dikkatleri üzerine çeken Melis Sezen, canlandırdığı Derin karakteriyle bu sezonun en çok konuşulan isimleri arasında yer aldı. 1. sezon finali bölümünde Derin ve Asya'nın kaza geçirmesi akıllara "Hangisi ölecek?" sorusunu getirirken kulislerde yeni iddialar dolaşmaya başladı. Özellikle kulislerde son zamanlarda Melis Sezen'in Sadakatsiz'e veda eden isimlerden birisi olacağı öne sürülüyor. Ancak konu hakkında detayların netleşmediğini de ifade edelim.

KAFA KARIŞTIRAN 'KAZA' SAHNESİ

Kanal D'nin sevilen dizisi Sadakatsiz dizisinin sezon finali bölümünde Derin ve Asya'nın arabasının kaza yapması şok etkisi yarattı ve izleyiciler neler olacağını merak ediyor.