Kerem Bürsin’in biricik aşkı Hande Erçel açıldıkça açıldı! Mini şortunun düğmelerini açtı cüretkar paylaşımına tepki yağdı

Oyuncu Hande Erçel, başrolü sevgilisi Kerem Bürsin ile paylaştığı dizinin final yapmasının ardından kız arkadaşlarıyla birlikte tatile çıktı.
Tatilden paylaşım yapmayı ihmal etmeyen Erçel, son olarak mini şortu ve oldukça iddialı kırmızı üstüyle verdiği pozları Instagram hesabında takipçilerinin beğenisine sundu.
Erçel'in cüretkar paylaşımı, çok sayıda Instagram sayfası tarafından paylaşılarak sosyal medyada hızla yayıldı.
Birçok sosyal medya kullanıcısı da oyuncunun pozlarına tepki gösterdi. Erçel'in tarzının yanı sıra poz verme şekli de eleştirildi.