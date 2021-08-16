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    • Magazin
    • 17.08.2021 01:36
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    • 17.08.2021 01:49
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    Kerem Bürsin’in biricik aşkı Hande Erçel açıldıkça açıldı! Mini şortunun düğmelerini açtı cüretkar paylaşımına tepki yağdı

    Rol aldığı dizinin final yapmasının ardından soluğu Bodrum’da alan Hande Erçel, yeşil bikinisi ile objektiflere yansımış ve çok konuşulmuştu. Kerem Bürsin ile aşk yaşayan Erçel şimdi ise sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımla gündeme geldi. Mini şortu ve oldukça iddialı kırmızı üstüyle objektif karşısına geçen oyuncu, verdiği cesur pozları art arda Instagram hesabında yayınladı. Erçel’in paylaşımı sosyal medyada gündem olurken birçok Instagram kullanıcısı, oyuncunun pozlarına tepki gösterdi. İşte Hande Erçel’in o pozları...

    Hande Erçel açıldıkça açıldı!

    Oyuncu Hande Erçel, başrolü sevgilisi Kerem Bürsin ile paylaştığı dizinin final yapmasının ardından kız arkadaşlarıyla birlikte tatile çıktı.

    Tatilden paylaşım yapmayı ihmal etmeyen Erçel, son olarak mini şortu ve oldukça iddialı kırmızı üstüyle verdiği pozları Instagram hesabında takipçilerinin beğenisine sundu.

    Erçel'in cüretkar paylaşımı, çok sayıda Instagram sayfası tarafından paylaşılarak sosyal medyada hızla yayıldı.

    Birçok sosyal medya kullanıcısı da oyuncunun pozlarına tepki gösterdi. Erçel'in tarzının yanı sıra poz verme şekli de eleştirildi.
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        Haberler Magazin Kerem Bürsin’in biricik aşkı Hande Erçel açıldıkça açıldı! Mini şortunun düğmelerini açtı cüretkar paylaşımına tepki yağdı
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