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    Sosyetede darp skandalı! Önce su döktü ardından bardak fırlattı: Tekstil patronu Ertan Uyanık bu kez şiddet mağduru

    Cemiyet hayatının tanınmış iş insanı Ertan Uyanık ile eşi Sena Uyanık arasında yaşanan olaylar zinciri adliyelik oldu... Sena Uyanık, tartışma sırasında bir anlık öfkeyle kocasının başına bardak fırlattı. Kırılan bardak parçalarıyla çeşitli yerlerinde kesik ve yaralar oluşan Ertan Uyanık, delil amacıyla darp raporu aldı...

    Dilek Yaman Demir
    Uyanık Ertan

    Uyanık Tekstil patronu Ertan Uyanık bu kez şiddet mağduru… Ertan Uyanık ile eşi Sena Uyanık arasındaki gerilim bir kez daha kendini gösterdi.

    Arkadaşı Yasemin Miras'la birlikte kocasını takip eden Sena Uyanık, bu kez Beşiktaş'ta lüks bir restoranda toplantıda olan kocasının fotoğraflarını çekti, bununla da kalmayıp toplantı masasına giderek kocasının üzerine bir sürahi dolusu su ve bardağı attı.

    Son olarak eşinin talebiyle site giriş kartının iptal edildiğini öğrenen Ertan Uyanık soluğu savcılıkta aldı ve karısı ile arkadaşı Yasemin Miras hakkında şikâyetçi oldu. Ertan Uyanık ayrıca, önümüzdeki günlerdeki dava sürecinde kullanmak üzere yüzüne atılan sürahi nedeniyle darp raporu aldı. Sena Uyanık'ın yakın çevresine ise asıl mağdurun kendisi olduğunu ama eşinin uyanık davrandığını söylediği öğrenildi.

        MİRAS'A DA DAVA


        Uyanık Tekstil'in patronu Ertan Uyanık, geçen yıl eşi Sena Uyanık ve dostları güzellik uzmanı Yasemin Miras ile tatile çıkmıştı.

        Ertan Uyanık'ın kızları Zeynep Ada'yla da yakın olan Yasemin Miras aleyhinde de dava açması çevresi tarafından şaşkınlıkla karşılandı.

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        Haberler Güncel Sosyetede darp skandalı! Önce su döktü ardından bardak fırlattı: Tekstil patronu Ertan Uyanık bu kez şiddet mağduru