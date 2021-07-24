Sosyetede darp skandalı! Önce su döktü ardından bardak fırlattı: Tekstil patronu Ertan Uyanık bu kez şiddet mağduru

Uyanık Tekstil patronu Ertan Uyanık bu kez şiddet mağduru… Ertan Uyanık ile eşi Sena Uyanık arasındaki gerilim bir kez daha kendini gösterdi.
Arkadaşı Yasemin Miras'la birlikte kocasını takip eden Sena Uyanık, bu kez Beşiktaş'ta lüks bir restoranda toplantıda olan kocasının fotoğraflarını çekti, bununla da kalmayıp toplantı masasına giderek kocasının üzerine bir sürahi dolusu su ve bardağı attı.
Son olarak eşinin talebiyle site giriş kartının iptal edildiğini öğrenen Ertan Uyanık soluğu savcılıkta aldı ve karısı ile arkadaşı Yasemin Miras hakkında şikâyetçi oldu. Ertan Uyanık ayrıca, önümüzdeki günlerdeki dava sürecinde kullanmak üzere yüzüne atılan sürahi nedeniyle darp raporu aldı. Sena Uyanık'ın yakın çevresine ise asıl mağdurun kendisi olduğunu ama eşinin uyanık davrandığını söylediği öğrenildi.