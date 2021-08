Yüzüklerin Efendisi dizisi ne zaman çıkacak? Yüzüklerin Efendisi LOTR dizisi hangi kanalda?

YÜZÜKLERİN EFENDİSİ DİZİSİ NE ZAMAN ÇIKACAK?

Yüzüklerin Efendisi (The Lord of The Rings) dizisinin gösterim tarihi 2 Eylül 2022 olarak belirlendi. Dizinin Amazon Prime üzerinden izleyici ile buluşması bekleniyor.

DİZİNİN KONUSU VE OYUNCULARI

Peter Jackson imzalı Yüzüklerin Efendisi ve The Hobbit serisinden farklı olarak yüzyıllar öncesine gidecek. Henüz dizinin konusuna dair detaylar paylaşılmadı.