Yüzüklerin Efendisi dizisi ne zaman çıkacak? Yüzüklerin Efendisi LOTR dizisi hangi kanalda?

Dizide; Robert Aramayo, Owain Arthur, Nazanin Boniadi, Tom Budge, Morfydd Clark, Ismael Cruz Córdova, Ema Horvath, Markella Kavenagh, Joseph Mawle, Tyroe Muhafidin, Sophia Nomvete, Megan Richards, Dylan Smith, Charlie Vickers ve Daniel Weyman rol alıyor.

Bilindiği üzere, ünlü yapımın dizi versiyonunda bu defa ana hikayeden geriye doğru gideceğiz ve Numenor Krallığının nereden nereye geldiğini anlamaya çalışacağız. Dizi zaman olarak Yüzüklerin Efendisi ve The Hobbit serisinden yüzyıllar öncesinde geçecek. Bununla birlikte dizinin hangi topraklarda işleneceği veya tam olarak nasıl bir olay örgüsünün olacağı bilinmiyor.