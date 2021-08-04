Yüzüklerin Efendisi dizisi ne zaman çıkacak? Yüzüklerin Efendisi LOTR dizisi hangi kanalda? Dünyada merakla beklenen Yüzüklerin Efendisi dizisi için geri sayım başladı. Ünlü seriden ilk görüntü gelirken dizinin başlangıç tarihi merak ediliyor. İlk sezonunda rekor harcamayla dizi sektörüne damga vuracak Yüzüklerin Efendisi dizisi ne zaman çıkacak? Yüzüklerin Efendisi hangi kanalda? İşte yanıtı!
YÜZÜKLERİN EFENDİSİ DİZİSİ NE ZAMAN ÇIKACAK?
Yüzüklerin Efendisi (The Lord of The Rings) dizisinin gösterim tarihi 2 Eylül 2022 olarak belirlendi. Dizinin Amazon Prime üzerinden izleyici ile buluşması bekleniyor.
DİZİNİN KONUSU VE OYUNCULARI
Peter Jackson imzalı Yüzüklerin Efendisi ve The Hobbit serisinden farklı olarak yüzyıllar öncesine gidecek. Henüz dizinin konusuna dair detaylar paylaşılmadı.
Dizide; Robert Aramayo, Owain Arthur, Nazanin Boniadi, Tom Budge, Morfydd Clark, Ismael Cruz Córdova, Ema Horvath, Markella Kavenagh, Joseph Mawle, Tyroe Muhafidin, Sophia Nomvete, Megan Richards, Dylan Smith, Charlie Vickers ve Daniel Weyman rol alıyor.
Bilindiği üzere, ünlü yapımın dizi versiyonunda bu defa ana hikayeden geriye doğru gideceğiz ve Numenor Krallığının nereden nereye geldiğini anlamaya çalışacağız. Dizi zaman olarak Yüzüklerin Efendisi ve The Hobbit serisinden yüzyıllar öncesinde geçecek. Bununla birlikte dizinin hangi topraklarda işleneceği veya tam olarak nasıl bir olay örgüsünün olacağı bilinmiyor.