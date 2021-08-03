İbrahim Tatlıses'e SGK şoku maaşı anında kesildi! Malulen emekli olan İbrahim Tatlıses İbo Show'la geri dönünce maaşı kesildi... 69 yaşındaki ünlü şarkıcı İbrahim Tatlıses, 2017 yılında Abdullah Uçmak'ın adamları tarafından silahlı saldırıya uğradı. Almanya, Türkiye ve ABD'de çok sayıda cerrahi operasyon geçiren usta sanatçı, vücudundaki hasar nedeniyle Haziran 2017'de 'malulen emeklilik' başvurusunda bulundu. Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan emekli maaşı alan İbrahim Tatlıses büyük bir şok yaşıyor.