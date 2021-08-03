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    • Magazin
    • 03.08.2021 10:42
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    • 03.08.2021 10:42
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    İbrahim Tatlıses'e SGK şoku maaşı anında kesildi! Malulen emekli olan İbrahim Tatlıses İbo Show'la geri dönünce maaşı kesildi

    İbrahim Tatlıses, 2011 yılında İstanbul Maslak'ta, silahlı saldırıya uğradı. Aracının içerisinde başına isabet eden mermiyle ağır yaralanan Tatlıses, yıllar süren bir tedavi sürecine başladı. Tedavi sürecinde ekranlardan ve sahnelerden uzak kalan 69 yaşındaki ünlü şarkıcı İbrahim Tatlıses,  vücudundaki hasar nedeniyle Haziran 2017'de 'malulen emeklilik' başvurusunda bulundu. 2017’de malulen emekli edip 3119 lira maaş bağlamıştı. Kurum, ünlü türkücü, İbo Şov’a başlayınca, ‘Yeniden çalışabiliyor’ gerekçesiyle maaşını kesti.

    İbrahim Tatlıses'e SGK şoku maaşı anında kesildi!

    İbrahim Tatlıses'e SGK şoku maaşı anında kesildi! Malulen emekli olan İbrahim Tatlıses İbo Show'la geri dönünce maaşı kesildi... 69 yaşındaki ünlü şarkıcı İbrahim Tatlıses, 2017 yılında Abdullah Uçmak'ın adamları tarafından silahlı saldırıya uğradı. Almanya, Türkiye ve ABD'de çok sayıda cerrahi operasyon geçiren usta sanatçı, vücudundaki hasar nedeniyle Haziran 2017'de 'malulen emeklilik' başvurusunda bulundu. Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan emekli maaşı alan İbrahim Tatlıses büyük bir şok yaşıyor.

    Türk müziğinin başarılı isimlerinden İbrahim Tatlıses, 2011 yılında Maslak'ta aracının içindeyken silahlı saldırıya uğramış ve mermi başına isabet etmişti.

    Ağır yaralanan Tatlıses, dünyanın çeşitli yerlerinde operasyon geçirmiş ve vücudunda hasarlar meydana gelmişti. Yıllarca çalışamayan Tatlıses, 2017 yılında malulen emekli olmuştu ancak sanatçının 4 yıldır aldığı maaş kesildi.

        SGK ARAŞTIRMA YAPTI

        Sabah'ta yer alan habere göre, yıllarca ekranlardan uzak yaşayan İbrahim Tatlıses, geçtiğimiz sene İbo Show ile ekran macerasına kaldığı yerden devam etmeye başladı.

        Programda ünlü isimleri ağırlayarak şarkı söyleyen Tatlıses'in yeniden çalışabildiğini gören SGK harekete geçti.

        MAAŞI KESİLDİ

        'Çalışma gücü kaybı' olarak geçen Malulen Emeklilik çerçevesinde 4 yıl boyunca maaş alan sanatçının bu hakkı geri alındı. SGK, İbo Show'un izleyiciyle buluşmasıyla ünlü türkücünün 'yeniden çalışmaya' başladığı gerekçesiyle maaş ödemesini kesti.
            Helikopterden alevlerle mücadele kamerada
            Haberler Magazin İbrahim Tatlıses'e SGK şoku maaşı anında kesildi! Malulen emekli olan İbrahim Tatlıses İbo Show'la geri dönünce maaşı kesildi