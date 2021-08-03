Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Magazin
    • 03.08.2021 06:59
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 03.08.2021 07:23
    ABONE OL

    SGK’dan İbrahim Tatlıses'e emekli maaşı şoku

    Sosyal Güvenlik Kurumu, uğradığı silahlı saldırıda ağır yaralanan İbrahim Tatlıses’i 2017’de malulen emekli edip 3119 lira maaş bağlamıştı. Kurum, ünlü türkücü, İbo Şov’a başlayınca, ‘Yeniden çalışabiliyor’ gerekçesiyle maaşını kesti. Tatlıses 2017 başvurduğu maaşı 4 yıl boyunca almıştı.

    SGK’dan Tatlıses'e emekli maaşı şoku

    İbrahim Tatlıses, 2011 tarihinde İstanbul Maslak'ta, Abdullah Uçmak'ın adamları tarafından silahlı saldırıya uğradı. Aracının içerisinde başına isabet eden mermiyle ağır yaralanan Tatlıses, yıllar süren bir tedavi sürecine başladı.



    2017'DE MALULEN EMEKLİLİK BAŞVURUSUNDA BULUNMUŞTU
    Almanya, Türkiye ve ABD'de çok sayıda cerrahi operasyon geçiren usta sanatçı, vücudundaki hasar nedeniyle Haziran 2017'de 'malulen emeklilik' başvurusunda bulundu.

    4 YILDIR ALIYORDU
    İzmir     SGK'ya yapılan başvurunun ardından gerekli sağlık raporları istendi ve Tatlıses emekli edildi. Ancak geçtiğimiz aylarda flaş bir gelişme yaşandı.



        HAKKI GERİ ALINDI
        Mevzuatta 'çalışma gücü kaybı' olarak geçen Malulen Emeklilik çerçevesinde 4 yıl boyunca maaş alan sanatçının bu hakkı geri alındı.



        GEREKÇE İBO SHOW
        Sabah'ta yer alan habere göre, SGK, İbo Show'un izleyiciyle buluşmasıyla ünlü türkücünün 'yeniden çalışmaya' başladığı gerekçesiyle maaş ödemesini kesti.

        TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Emekliye yüksek promosyon rehberi
        Haberler Magazin SGK’dan İbrahim Tatlıses'e emekli maaşı şoku