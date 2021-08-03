SGK’dan İbrahim Tatlıses'e emekli maaşı şoku

İbrahim Tatlıses, 2011 tarihinde İstanbul Maslak'ta, Abdullah Uçmak'ın adamları tarafından silahlı saldırıya uğradı. Aracının içerisinde başına isabet eden mermiyle ağır yaralanan Tatlıses, yıllar süren bir tedavi sürecine başladı.
2017'DE MALULEN EMEKLİLİK BAŞVURUSUNDA BULUNMUŞTU
Almanya, Türkiye ve ABD'de çok sayıda cerrahi operasyon geçiren usta sanatçı, vücudundaki hasar nedeniyle Haziran 2017'de 'malulen emeklilik' başvurusunda bulundu.
4 YILDIR ALIYORDU
İzmir SGK'ya yapılan başvurunun ardından gerekli sağlık raporları istendi ve Tatlıses emekli edildi. Ancak geçtiğimiz aylarda flaş bir gelişme yaşandı.