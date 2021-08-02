Görenin dizlerinin bağı çözülecek! Uyanış Büyük Selçuklu'da hem veda hem çifte transfer olayı yaşandı. Uyanış Büyük Selçuklu'nun 2. sezonunda yeni bir dönem başlıyor. Dizide bir oyuncu hariç tüm kadro değişti. 28 Eylül 2020'de ilk bölümüyle izleyici karşısına çıkan ve pazartesi akşamlarının vazgeçilmezi haline gelen Uyanış Büyük Selçuklu'da yeni sezon hazırlıkları tam gaz sürüyor. İkinci sezonda Türk tarihinin efsane liderlerinden Sultan Alparslan'ın dönemini anlatacak diziye iki ünlü isim katıldı. Barış Arduç heyecanla takip edilen projede Sultan Alparslan'a hayat verecek. Yapım şirketiyle anlaşma sağlayan ünlü oyuncu Fahriye Evcen'in ise dizide Akça Hatun'u canlandıracağı kulislerde konuşuluyor.

2. SEZONDA BOMBA DEĞİŞİKLİKLER

Kısa bir süre önce sezon finali yapan Uyanış Büyük Selçuklu dizisinin 2. sezonunda yaşanacak değişiklikler seyircisini şaşırtacak.