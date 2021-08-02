Kalp Yarası 5. bölüm canlı izle! ATV dizisi Kalp Yarası son bölüm izle

ATV ekranlarının ilgiyle takip edilen dizisi Kalp Yarası'nda heyecan dolu gelişmeler yaşanıyor. Dizide bu hafta Sinan'ın eski aşkı Ebru'nun Hatay'a dönmesi ortalığı karıştırır. Üstelik çocukları Müge ve Cenk'in arkadaşlığı nedeniyle iki eski aşık istemeseler de bir araya gelmek durumunda kalırlar. Ebru'nun dönüşü Leman'ı çıkmaz bir yola sokar. Kalp Yarası 5. bölüm canlı izle seçeneği izleyiciler tarafından araştırılıyor. İşte ATV dizisi Kalp Yarası son bölüm izle linki
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KALP YARASI 5. BÖLÜMDE NELER OLACAK?
Ayşe, Ferit'e karşı saklamakta zorlandığı, kendine bile itiraf edemediği hisler içindedir. Kıskançlık duygusuyla bir türlü baş edemeyerek Ferit'e boşanmak istediğini söyler.
Ferit ise soru sormamak konusunda söz verdiği Ayşe'nin hayatıyla ilgili kuşkular yaşamaktadır.