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    • 02.08.2021 20:40
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    Kalp Yarası 5. bölüm canlı izle! ATV dizisi Kalp Yarası son bölüm izle

    Pazartesi akşamlarının sevilen dizisi Kalp Yarası bu akşam saat 20.00'de 5. bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor. Son bölümde Ayşe, Ferit'e karşı saklamakta zorlandığı, kendine bile itiraf edemediği hisler içinde. Kıskançlık duygusuyla bir türlü baş edemeyerek Ferit'e boşanmak istediğini söylüyor. Ferit ise soru sormamak konusunda söz verdiği Ayşe'nin hayatıyla ilgili kuşkular yaşıyor. İşte Kalp Yarası 5. bölüm canlı izle ve ATV dizisi Kalp Yarası son bölüm izle seçeneği...

    Kalp Yarası 5. bölüm canlı izle!

    ATV ekranlarının ilgiyle takip edilen dizisi Kalp Yarası'nda heyecan dolu gelişmeler yaşanıyor. Dizide bu hafta Sinan'ın eski aşkı Ebru'nun Hatay'a dönmesi ortalığı karıştırır. Üstelik çocukları Müge ve Cenk'in arkadaşlığı nedeniyle iki eski aşık istemeseler de bir araya gelmek durumunda kalırlar. Ebru'nun dönüşü Leman'ı çıkmaz bir yola sokar. Kalp Yarası 5. bölüm canlı izle seçeneği izleyiciler tarafından araştırılıyor. İşte ATV dizisi Kalp Yarası son bölüm izle linki

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    KALP YARASI SON BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

    KALP YARASI 5. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

    Ayşe, Ferit'e karşı saklamakta zorlandığı, kendine bile itiraf edemediği hisler içindedir. Kıskançlık duygusuyla bir türlü baş edemeyerek Ferit'e boşanmak istediğini söyler.

    Ferit ise soru sormamak konusunda söz verdiği Ayşe'nin hayatıyla ilgili kuşkular yaşamaktadır.

        Sinan'ın eski aşkı Ebru'nun Hatay'a dönmesi ortalığı karıştırır. Üstelik çocukları Müge ve Cenk'in arkadaşlığı nedeniyle iki eski aşık istemeseler de bir araya gelmek durumunda kalırlar. Ebru'nun dönüşü Leman'ı çıkmaz bir yola sokar.

        Ferit'ten vazgeçmeyen Hande tehlikeli bir oyuna girişir. Hande'nin oyunu Sancakzade Konağı'na bomba gibi düşer. Diğer yanda Ayşe karşılıklı anlaşmayla başlayan evcilik oyununun gerçeğe dönüştüğünü fark eder.

        Ferit'in de Ayşe'ye karşı hisleri ağır basar. Ne var ki onları kötü bir sürpriz beklemektedir.
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