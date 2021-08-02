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    • Magazin
    • 02.08.2021 23:21
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    • 02.08.2021 23:21
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    Arda Esen Çökertme Koyu’nun son halini paylaştı! “Mandıra Filozofu'nun çekildiği yer küle döndü”

    Türkiye'yi saran yangınlarda müdahaleler devam ederken ünlü oyuncu Arda Esen, yürek burkan bir paylaşımda bulundu. Esen, Muğla'nın Milas ilçesinde ormanlık alanda çıkan ve yerleşim yerlerine sıçrayan yangının ardından 'Mandıra Filozofu' filmine ev sahipliği yapan Çökertme Koyu’nun son halini paylaştı. İşte Arda Esen’in o paylaşımı...

    “Mandıra Filozofu'nun çekildiği yer küle döndü”

    Muğla'nın Milas ilçesinde ormanlık alanda çıkan ve yerleşim yerlerine sıçrayan yangına, müdahale sürüyor. Alevler, Çökertme, Bozolan, Fesleğen, Gökbel ve Türkevleri mahallelerine sıçradı. Jandarma ekipleri, mahallelerin tahliyesini sağladı.

    KOY KÜLE DÖNDÜ
    Muğla'nın Milas ilçesinde film ve dizi çekimlerinin yapıldığı Çökertme Mahallesi de alevlere teslim oldu. Mandıra Filozofu filminin de çekildiği koy dün gece küle döndü. Ünlü oyuncu Arda Esen ise son durumu paylaştı.

    ÜNLÜ OYUNCUNUN İŞLETMESİ YANDI
    Koyda bir yat kulübü işleten oyuncu Arda Esen, bugün koyun son halini sosyal medya hesabından paylaştı. Ünlü oyuncunun paylaşımı yürek burktu.

        Arda Esen, paylaşımında şu ifadelere yer verdi: "Sailing Kalamari Yat Kulübümüz dün gece maalesef bu hale geldi. Hepimize geçmiş olsun.

        Mandıra Filozofu filmine ev sahipliği yapan eşsiz güzellikteki Çökertme Koyu artık bir kül yığını. Cennetti, cehenneme döndü maalesef. Kelimeler kifayetsiz. Arayan soran tüm dostlarımıza teşekkür ederiz..."

        İşte Arda Esen'in o paylaşımı...
            'Global Call Help Turkey' tuzağına düşmeyin!
            Haberler Magazin Arda Esen Çökertme Koyu’nun son halini paylaştı! “Mandıra Filozofu'nun çekildiği yer küle döndü”