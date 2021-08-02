Arda Esen Çökertme Koyu’nun son halini paylaştı! “Mandıra Filozofu'nun çekildiği yer küle döndü”

KOY KÜLE DÖNDÜ

Muğla'nın Milas ilçesinde film ve dizi çekimlerinin yapıldığı Çökertme Mahallesi de alevlere teslim oldu. Mandıra Filozofu filminin de çekildiği koy dün gece küle döndü. Ünlü oyuncu Arda Esen ise son durumu paylaştı.