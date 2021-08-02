Arda Esen Çökertme Koyu’nun son halini paylaştı! “Mandıra Filozofu'nun çekildiği yer küle döndü”

Muğla'nın Milas ilçesinde ormanlık alanda çıkan ve yerleşim yerlerine sıçrayan yangına, müdahale sürüyor. Alevler, Çökertme, Bozolan, Fesleğen, Gökbel ve Türkevleri mahallelerine sıçradı. Jandarma ekipleri, mahallelerin tahliyesini sağladı.
KOY KÜLE DÖNDÜ
Muğla'nın Milas ilçesinde film ve dizi çekimlerinin yapıldığı Çökertme Mahallesi de alevlere teslim oldu. Mandıra Filozofu filminin de çekildiği koy dün gece küle döndü. Ünlü oyuncu Arda Esen ise son durumu paylaştı.
ÜNLÜ OYUNCUNUN İŞLETMESİ YANDI
Koyda bir yat kulübü işleten oyuncu Arda Esen, bugün koyun son halini sosyal medya hesabından paylaştı. Ünlü oyuncunun paylaşımı yürek burktu.