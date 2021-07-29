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    • 30.07.2021 09:07
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    Ezgi'den sonra Oğulcan düğmeye bastı! Seda Sayan'ın oğlu Oğulcan Engin ve Ezgi Eyüboğlu ayrılığında sular durulmuyor!

    Seda Sayan'a oğlu Oğulcan Engin ve Ezgi Eyüboğlu ayrılığında sular durulmuyor! Ezgi'den sonra Oğulcan da düğmeye bastı... Oğulcan Engin ile Ezgi Eyüboğlu hattında durumlar karıştı. Seda Sayan'ın Sinan Engin ile evliliğinden olan oğlu Oğulcan Engin, Şubat 2020'den beri oyuncu Ezgi Eyüboğlu ile doludizgin ilişki sürdürüyordu. Ancak gözde aşıklar Ezgi Eyüboğlu ile Oğulcan Engin'e nazar değdi. Çiftin karşılıklı hamleleri sonrası açıklama gelmese bile ayrılığa kesin gözüyle bakılıyor.

    Oğulcan Engin de suskunluğunu bozdu!

    Oğulcan Engin ve Ezgi Eyüboğlu arasında neler oluyor? Seda Sayan ve Sinan Engin'in oğlu işletmeci Oğulcan Engin ile oyuncu Ezgi Eyüboğlu'nun gıpta ile bakılan ve evlilik haberi beklenen aşkına nazar değdi. Nikah masasına oturması beklenen ikiliden Ezgi Eyüboğlu, dün sosyal medya hesabından Engin ile fotoğraflarını kaldırarak ayrılık iddialarını güçlendirdi. Oğulcan Engin'in konu hakkında 'Ezgi'ye sorun' açıklamasının ardından, flaş bir hamle de geldi. İşte detaylar...

    Ezgi Eyüboğlu ile Oğulcan Engin ayrıldı!

    Seda Sayan'ın Sinan Engin ile evliliğinden olan oğlu Oğulcan Engin, Şubat 2020'den beri oyuncu Ezgi Eyüboğlu ile doludizgin ilişki sürdürüyordu. 'Bayi Toplantısı' filminin galasına birlikte katılarak aşklarını ilan eden Ezgi Eyüboğlu ile Oğulcan Engin'e nazar değdi.

    Şubat 2020'den bu yana aşk yaşayan ve evlenmeleri beklenen çift cephesinde sürpriz bir gelişme yaşandı.Eyüboğlu, Instagram hesabından sevgilisiyle çekilmiş bütün fotoğraflarını kaldırdı.

        EZGİ'YE SORUN

        Hürriyet'in haberine göre; Oğulcan Engin ayrılık iddiaları sonrası suskunluğunu bozdu. Engin, konuyla ilgili "Haberim yok. Ezgi'ye sorun" açıklamasında bulundu.

        Bu açıklamasıyla kafa karıştıran ünlü isim, daha sonra sosyal medyadan sevgilisiyle yer aldığı kareleri de kaldırdı.

        Öte yandan Eyüboğlu'nun yakın çevresinden alınan bilgiye göre; ikili karşılıklı konuşarak ilişkilerini bitirmeye karar verdi. Çift, Instagram'da birbirlerini takip etmeyi ise sürdürüyor.
            Türkiye'nin ciğerleri yanıyor! Kahreden kareler
            Haberler Magazin Ezgi'den sonra Oğulcan düğmeye bastı! Seda Sayan'ın oğlu Oğulcan Engin ve Ezgi Eyüboğlu ayrılığında sular durulmuyor!