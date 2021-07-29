Ezgi'den sonra Oğulcan düğmeye bastı! Seda Sayan'ın oğlu Oğulcan Engin ve Ezgi Eyüboğlu ayrılığında sular durulmuyor!

Oğulcan Engin ve Ezgi Eyüboğlu arasında neler oluyor? Seda Sayan ve Sinan Engin'in oğlu işletmeci Oğulcan Engin ile oyuncu Ezgi Eyüboğlu'nun gıpta ile bakılan ve evlilik haberi beklenen aşkına nazar değdi. Nikah masasına oturması beklenen ikiliden Ezgi Eyüboğlu, dün sosyal medya hesabından Engin ile fotoğraflarını kaldırarak ayrılık iddialarını güçlendirdi. Oğulcan Engin'in konu hakkında 'Ezgi'ye sorun' açıklamasının ardından, flaş bir hamle de geldi. İşte detaylar...
Ezgi Eyüboğlu ile Oğulcan Engin ayrıldı!
Seda Sayan'ın Sinan Engin ile evliliğinden olan oğlu Oğulcan Engin, Şubat 2020'den beri oyuncu Ezgi Eyüboğlu ile doludizgin ilişki sürdürüyordu. 'Bayi Toplantısı' filminin galasına birlikte katılarak aşklarını ilan eden Ezgi Eyüboğlu ile Oğulcan Engin'e nazar değdi.
Şubat 2020'den bu yana aşk yaşayan ve evlenmeleri beklenen çift cephesinde sürpriz bir gelişme yaşandı.Eyüboğlu, Instagram hesabından sevgilisiyle çekilmiş bütün fotoğraflarını kaldırdı.