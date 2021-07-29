Gözyaşlarına boğuldu yardım istedi! Tuğba Özay'ın Manavgat'ta çiftliği yandı sinir krizi geçirdi sonrasında felç geldi!

Antalya'nın Manavgat ve Akseki ilçelerindeki yangınlara havadan ve karadan müdahale sürüyor. Dün öğle saatlerinde Manavgat'ın Yeniköy mahallesinde başlayan ve büyüyerek 4 farklı noktada gün boyu ilerleyen yangının söndürülmesi için ekipler canını dişine taktı. Yangından eski manken Tuğba Özay'ın çiftliği de zarar gördü. Tuğba Özay sosyal medya hesabından yardım çağrısında bulundu. Tuğba Özay, bu çağrının ardından hastaneye kaldırıldığını ve felç geçirdiğini açıkladı.
Dün öğle saatlerinde Manavgat'ın Yeniköy mahallesinde başlayan ve büyüyerek 4 farklı noktada gün boyu ilerleyen yangına müdahale devam ediyor. Yangının sıçradığı bölgede çiftliği bulunan manken Tuğba Özay ise dün akşamdan bu yana sosyal medya hesabından gözyaşları içinde video çekerek yardım istedi.
Dün öğle saatlerinde Antalya Manavgat'ın Yeniköy mahallesinde başlayan ve büyüyerek dört farklı noktada gün boyu ilerleyen yangına müdahale devam ediyor.