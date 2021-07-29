Gözyaşlarına boğuldu yardım istedi! Tuğba Özay'ın Manavgat'ta çiftliği yandı sinir krizi geçirdi sonrasında felç geldi!

FELÇ GEÇİRDİĞİNİ AÇIKLADI

Yaşadığı üzüntüye dayanamayan Tuğba Özay, hastanelik oldu. Özay, sağlık durumunu Instagram sayfasında takipçileri ile paylaştı: Arkadaşlar ben felç geçirdim. Yandı, her yer yandı. Çiftliğimiz, evimiz her şey yandı. Dünden beri yalvarıyorum. Destek istiyorum. Yandı, her yer yandı. Ben böyleyim, felç geçirdim.