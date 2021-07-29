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    • Magazin
    • 29.07.2021 09:47
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    • 29.07.2021 09:47
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    Ezgi Eyüboğlu ve Oğulcan Engin ayrıldı mı? Ezgi Eyüboğlu ile Oğulcan Engin arasındaki büyük aşk bitti mi? Açıklama geldi…

    Gündemde yoğun bir şekilde Ezgi Eyüboğlu ve Oğulcan Engin ayrıldı mı? Sorusunun yanıtı araştırılır oldu. Aşkları dikkat çeken ve ayrılık iddiaları ile magazine gündemine bomba gibi düşen ikilinin gerçekten ilişkilerinin bitip bitmediği merak konusu oldu. Şubat 2020’den bu yana birlikte olan ve evlenmeleri beklenen çift gerçekten birlikteliklerini noktaladı mı? Ezgi Eyüboğlu ile Oğulcan Engin arasındaki büyük aşk bitti mi? Beklenen açıklama geldi…

    takvim.com.tr
    Ezgi Eyüboğlu ve Oğulcan Engin ayrıldı mı?

    Ezgi Eyüboğlu ve Oğulcan Engin ayrıldı mı? Ezgi Eyüboğlu ile Oğulcan Engin arasındaki büyük aşk bitti mi? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Seda Sayan ile Sinan Engin'in oğulları Oğulcan Engin'le bir buçuk yıldır aşk yaşayan Ezgi Eyüboğlu'dan iddialarla ilgili açıklama geldi ve gündem daha da karıştı. Sosyal medyayı da aktif şekilde kullanan ve aşk dolu karelerini paylaşan ikili yollarını ayırdı mı? İşte ayrıntılar…

    EZGİ EYÜBOĞLU İLE OĞULCAN ENGİN AYRILDI MI?

    Oğulcan Engin ile Ezgi Eyüboğlu, İbrahim Büyükak'ın senaryosunu yazdığı 'Bayi Toplantısı' filminin galasına birlikte katılarak aşlarını dosta düşmana duyurmuştu.Şubat 2020'den bu yana birlikteliklerini sürdüren ikili, sosyal medyada yaptıkları aşk paylaşımlarıyla sık sık magazin gündeminde yer almıştı.Mutlu bir tablo çizen ve evlenmeleri beklenen Oğulcan Engin ile Ezgi Eyüboğlu cephesinde flaş bir gelişme yaşandı.

    Oğulcan Engin ile Ezgi Eyüboğlu, ayrılık kararı aldı. 33 yaşındaki oyuncu, 1,2 milyon takipçisi bulunan Instagram hesabından sevgilisi Oğulcan Engin ile çekilmiş bütün fotoğraflarını kaldırdı.Ayrılık iddiaları ortaya atılmıştı ki, çok geçmeden Eyüboğlu'ndan açıklama geldi. Ezgi Eyüboğlu, Oğulcan Engin'le karşılıklı konuşarak ilişkilerini noktalama kararı aldıklarını açıkladı.Öte yandan Oğulcan Engin'in Instagram hesabında Ezgi Eyüboğlu ile çekildiği fotoğrafların duruyor olması ise kafaları karıştırdı. İkili, Instagram'da birbirlerini takip etmeyi sürdürüyor.Ezgi Eyüboğlu, geçtiğimiz günlerde "Evlenmeyi düşünmüyoruz" açıklamasını yaparak şaşırtmıştı.

        EZGİ EYÜBOĞLU KİMDİR?

        Ezgi Eyüboğlu, 15 Haziran 1988 tarihinde İstanbul'da doğdu. İstanbul Üniversitesi İktisat Bölümünü bitirdikten sonra Bahçeşehir Üniversitesi ileri oyunculuk bölümünde master yapmıştır. 2012 yılında Muhteşem Yüzyıl dizisinde Aybige Hatun rolüyle ünlenmiştir. Ardından Sudan Bıkmış Balıklar dizisinde rol almıştır.

        Dizileri:

        2007 Senin Uğruna

        2008 Arka Sokaklar

        2011 Kalbim Seni Seçti -Derin

        2011 Muhteşem Yüzyıl -Aybige

        2012 Sudan Bıkmış Balıklar -Zeynep

        2013-2014 İntikam -Cemre Arsoy

        2014 Yasak Asude -(Nazım Bey'in Kızı)

        2014 Ulan İstanbul -Ada Akça

        2015 Adı Mutluluk -Kumsal Güçlü

        2017 Payitaht Abdulhamit -Melike

        2019 Bir Aile Hikayesi

        2020 Teşkilat
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        Haberler Magazin Ezgi Eyüboğlu ve Oğulcan Engin ayrıldı mı? Ezgi Eyüboğlu ile Oğulcan Engin arasındaki büyük aşk bitti mi? Açıklama geldi…