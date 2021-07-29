Ezgi Eyüboğlu ve Oğulcan Engin ayrıldı mı? Ezgi Eyüboğlu ile Oğulcan Engin arasındaki büyük aşk bitti mi? Açıklama geldi…

Ezgi Eyüboğlu ve Oğulcan Engin ayrıldı mı? Ezgi Eyüboğlu ile Oğulcan Engin arasındaki büyük aşk bitti mi? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Seda Sayan ile Sinan Engin'in oğulları Oğulcan Engin'le bir buçuk yıldır aşk yaşayan Ezgi Eyüboğlu'dan iddialarla ilgili açıklama geldi ve gündem daha da karıştı. Sosyal medyayı da aktif şekilde kullanan ve aşk dolu karelerini paylaşan ikili yollarını ayırdı mı? İşte ayrıntılar…
EZGİ EYÜBOĞLU İLE OĞULCAN ENGİN AYRILDI MI?
Oğulcan Engin ile Ezgi Eyüboğlu, İbrahim Büyükak'ın senaryosunu yazdığı 'Bayi Toplantısı' filminin galasına birlikte katılarak aşlarını dosta düşmana duyurmuştu.Şubat 2020'den bu yana birlikteliklerini sürdüren ikili, sosyal medyada yaptıkları aşk paylaşımlarıyla sık sık magazin gündeminde yer almıştı.Mutlu bir tablo çizen ve evlenmeleri beklenen Oğulcan Engin ile Ezgi Eyüboğlu cephesinde flaş bir gelişme yaşandı.
Oğulcan Engin ile Ezgi Eyüboğlu, ayrılık kararı aldı. 33 yaşındaki oyuncu, 1,2 milyon takipçisi bulunan Instagram hesabından sevgilisi Oğulcan Engin ile çekilmiş bütün fotoğraflarını kaldırdı.Ayrılık iddiaları ortaya atılmıştı ki, çok geçmeden Eyüboğlu'ndan açıklama geldi. Ezgi Eyüboğlu, Oğulcan Engin'le karşılıklı konuşarak ilişkilerini noktalama kararı aldıklarını açıkladı.Öte yandan Oğulcan Engin'in Instagram hesabında Ezgi Eyüboğlu ile çekildiği fotoğrafların duruyor olması ise kafaları karıştırdı. İkili, Instagram'da birbirlerini takip etmeyi sürdürüyor.Ezgi Eyüboğlu, geçtiğimiz günlerde "Evlenmeyi düşünmüyoruz" açıklamasını yaparak şaşırtmıştı.