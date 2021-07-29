Ezgi Eyüboğlu ve Oğulcan Engin ayrıldı mı? Ezgi Eyüboğlu ile Oğulcan Engin arasındaki büyük aşk bitti mi? Açıklama geldi…

Ezgi Eyüboğlu ve Oğulcan Engin ayrıldı mı? Ezgi Eyüboğlu ile Oğulcan Engin arasındaki büyük aşk bitti mi? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Seda Sayan ile Sinan Engin'in oğulları Oğulcan Engin'le bir buçuk yıldır aşk yaşayan Ezgi Eyüboğlu'dan iddialarla ilgili açıklama geldi ve gündem daha da karıştı. Sosyal medyayı da aktif şekilde kullanan ve aşk dolu karelerini paylaşan ikili yollarını ayırdı mı? İşte ayrıntılar…