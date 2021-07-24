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Seda Sayan'a oğlu Oğulcan Engin'den sitem! Ezgi Eyüboğlu'yla aşk yaşayan Oğulcan Engin 'şimdiye kadar 2 kere geldi'

Seda Sayan'a oğlu Oğulcan Engin'den sitem... Bir süredir oyuncu Ezgi Eyüboğlu'yla yaşadığı aşkla magazin gündeminde kendisine yer bulan Seda Sayan ve Sinan Engin'in oğlu Oğulcan Engin, Cihangir'deki mekanında objektiflere yansıdı. Sık sık evlilik haberleriyle gündeme gelen Oğulcan Engin bu kez annesine ettiği sitemle çok konuşuldu. İşte Oğulcan Engin'in o sözleri.

24.07.2021 09:31 - Son Güncelleme: 24.07.2021 09:31
Seda Sayan'a oğlu Oğulcan Engin'den sitem! Ezgi Eyüboğlu'yla aşk yaşayan Oğulcan Engin 'şimdiye kadar 2 kere geldi'

Şarkıcı Seda Sayan ile eski futbolcu Sinan Engin'in işletmeci oğulları Oğulcan Engin, önceki gün Cihangir'deki mekanında objektiflere yansıdı. Ayaküstü muhabirlerle sohbet eden Engin, annesine tatlı bir sitem etti.

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Seda Sayan'a oğlu Oğulcan Engin'den sitem! Ezgi Eyüboğlu'yla aşk yaşayan Oğulcan Engin 'şimdiye kadar 2 kere geldi'

Oğulcan Engin, önceki gün Cihangir'deki mekanında görüntülendi. Mekanla ilgili incelemelerde bulunan Oğulcan Engin, pandemi döneminin kendilerini etkilediğini belirtti.

Seda Sayan'a oğlu Oğulcan Engin'den sitem! Ezgi Eyüboğlu'yla aşk yaşayan Oğulcan Engin 'şimdiye kadar 2 kere geldi'

"İŞLETMECİLİK ZOR İŞ"
Engin, konuyla ilgili; "Herkes etkilendiği gibi bu dönemde biz de etkilendim. Toparlamaya çalışıyoruz. İşletmecilik zor iş. Mekan sahibi arkadaşlarımı şimdi daha iyi anlıyorum. İnsan idare etmek çok zor" diye konuştu.

Seda Sayan'a oğlu Oğulcan Engin'den sitem! Ezgi Eyüboğlu'yla aşk yaşayan Oğulcan Engin 'şimdiye kadar 2 kere geldi'

"ANNEM AZ GELİYOR"
Annesi Seda Sayan'ın kendisine büyük destek verdiğini ifade eden Oğulcan Engin, bir de tatlı sitemde bulundu.

Seda Sayan'a oğlu Oğulcan Engin'den sitem! Ezgi Eyüboğlu'yla aşk yaşayan Oğulcan Engin 'şimdiye kadar 2 kere geldi'

30 yaşındaki Engin, "Annem bana hep destek olmuştur ama şimdiye kadar iki kere geldi. Onun da işi başından aşkın. Çalışmaktan kendisini göremiyorum. Daha sık gelsin. Babam geliyor ama annem az geliyor." dedi.