Seda Sayan'a oğlu Oğulcan Engin'den sitem! Ezgi Eyüboğlu'yla aşk yaşayan Oğulcan Engin 'şimdiye kadar 2 kere geldi'
Seda Sayan'a oğlu Oğulcan Engin'den sitem... Bir süredir oyuncu Ezgi Eyüboğlu'yla yaşadığı aşkla magazin gündeminde kendisine yer bulan Seda Sayan ve Sinan Engin'in oğlu Oğulcan Engin, Cihangir'deki mekanında objektiflere yansıdı. Sık sık evlilik haberleriyle gündeme gelen Oğulcan Engin bu kez annesine ettiği sitemle çok konuşuldu. İşte Oğulcan Engin'in o sözleri.
24.07.2021 09:31
- Son Güncelleme: 24.07.2021 09:31
Şarkıcı Seda Sayan ile eski futbolcu Sinan Engin'in işletmeci oğulları Oğulcan Engin, önceki gün Cihangir'deki mekanında objektiflere yansıdı. Ayaküstü muhabirlerle sohbet eden Engin, annesine tatlı bir sitem etti.
Oğulcan Engin, önceki gün Cihangir'deki mekanında görüntülendi. Mekanla ilgili incelemelerde bulunan Oğulcan Engin, pandemi döneminin kendilerini etkilediğini belirtti.
"ANNEM AZ GELİYOR"
Annesi Seda Sayan'ın kendisine büyük destek verdiğini ifade eden Oğulcan Engin, bir de tatlı sitemde bulundu.