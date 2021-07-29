Alişan kuzeni Ozan Ebcin kimdir? Alişan kuzeni Ozan Ebcin ölüm sebebi nedir? Geçtiğimiz hafta kardeşi Selçuk Tektaş'ın kaybıyla yıkılan Alişan'a bir acı haber daha. Ünlü ismin kuzeni Ozan Ebcin'in de hayatını kaybettiği öğrenildi. Ünlü şarkıcı Alişan'ın kardeşi Selçuk Tektaş, yakalandığı koronavirüse yenik düşerek hayata veda etmişti.
ALİŞAN KUZENİ OZAN EBCİN KİMDİR?
Geçtiğimiz hafta kardeşi Selçuk Tektaş'ı koronavirüs nedeniyle genç yaşta toprağa veren Alişan ikinci kez ölüm haberi ile sarsıldı.
Kardeş acısı ile yanan Alişan şimdi de kuzenini kaybetti. Bir hafta içinde ikinci kez ölüm şoku ile karşılaşan Alişan'ın kuzeni Ozan Tektaş'ın banyoda düşerek kafasını betona çarpması üzerine vefat etti.
Talihsiz kaza sonucu hayatını kaybeden Ozan Tektaş en son kuzeni Selçuk Tektaş'ın cenazesine katılmıştı.
Ayrıca Ozan Ebcin'in ölümüne çok üzüldüğü Selçuk Tektaş ile süt kardeş olduğu da öğrenildi.
Ünlü şarkıcı Alişan'ın, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden kardeşi ve aynı zamanda menajeri olan Selçuk Tektaş'ın mezarını her gün ziyaret ettiği öğrenildi.