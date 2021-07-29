Kardeş acısı yaşayan Alişan’ı kahreden haber! Yakınının ölümüyle sarsıldı

Alişan'ın menajerliğini de üstlenen kardeşi Selçuk Tektaş, koronavirüs nedeniyle vefat etmişti. Kardeş acısı yaşayan Alişan, ikinci kez ölüm haberi ile sarsıldı.
Gelen son dakika haberine göre; Bir hafta içinde ikinci kez ölüm şoku ile karşılaşan Alişan'ın kuzeni Ozan Tektaş'ın banyoda düşerek kafasını betona çarpması üzerine vefat etti.
Alişan’dan kardeşine son görev! Selçuk Tektaş'ın cenaze töreninde gözyaşları sel oldu
Talihsiz kaza sonucu hayatını kaybeden Ozan Tektaş en son kuzeni Selçuk Tektaş'ın cenazesine katılmıştı.
Alişan gözyaşları içinde kardeşini sonsuzluğa uğurladı!