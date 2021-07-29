Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Magazin
    • 29.07.2021 17:45
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 29.07.2021 18:21
    ABONE OL

    Kardeş acısı yaşayan Alişan’ı kahreden haber! Yakınının ölümüyle sarsıldı

    Kardeş acısı yaşayan Alişan’ı kahreden haber! Ünlü türkücü Alişan, geçen hafta kardeşi Selçuk Tektaş’ı genç yaşta toprağa vermişti. Kardeş acısı yaşayan Alişan, ikinci kez ölüm haberi ile sarsıldı. Alişan’ın kuzeni Ozan Tektaş’ın banyoda düşerek kafasını betona çarpması üzerine vefat etti. İşte detaylar...

    Kardeş acısı yaşayan Alişan’ı kahreden haber!

    Alişan'ın menajerliğini de üstlenen kardeşi Selçuk Tektaş, koronavirüs nedeniyle vefat etmişti. Kardeş acısı yaşayan Alişan, ikinci kez ölüm haberi ile sarsıldı.

    Gelen son dakika haberine göre; Bir hafta içinde ikinci kez ölüm şoku ile karşılaşan Alişan'ın kuzeni Ozan Tektaş'ın banyoda düşerek kafasını betona çarpması üzerine vefat etti.

    Alişan’dan kardeşine son görev! Selçuk Tektaş'ın cenaze töreninde gözyaşları sel oldu

    Talihsiz kaza sonucu hayatını kaybeden Ozan Tektaş en son kuzeni Selçuk Tektaş'ın cenazesine katılmıştı.

    Alişan gözyaşları içinde kardeşini sonsuzluğa uğurladı!

        NE OLMUŞTU?
        Ünlü şarkıcı Alişan'ın koronavirüse yakalanan ve yoğun bakımda entübe edilen kardeşi Selçuk Tektaş, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        Selçuk Tektaş, 21 Temmuz Çarşamba günü Teşvikiye Camii'nde kılınan namazın ardından Feriköy Mezarlığı'nda toprağa verildi.

        Tektaş ailesi, Selçuk Tektaş'ın vefatının 7. günü vesilesi ile Teşvikiye Camii'nde mevlit okuttu.

        Alişan, kardeşinin mevlidinde akşam ezanını okudu

            SUZAN TEKTAŞ GÖZYAŞLARINA BOĞULDU
            Suzan Tektaş, mevlit sırasında gözyaşlarına boğulurken Alişan annesini teselli etmeye çalıştı. Namazdan sonra yanına giderek annesine sarılan şarkıcı da gözyaşlarına hakim olamadı.

            AKŞAM EZANINI ALİŞAN OKUDU
            Ayrıca Akşam ezanını ünlü şarkıcı Alişan'ın okuması da dikkatlerden kaçmadı.

            KARDEŞİNİN MEZARINI YAPTIRDI
            Geçtiğimiz hafta kardeşini toprağa veren Alişan, Selçuk Tektaş için her gün dua okuyor ve okutuyor. Kardeşinin mezarını düzenletip çiçekler ektiren Alişan'ın sık sık mezarlığa gittiği zamanın çoğunu orada geçirdiği öğrenildi.
            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
            CHP'li belediye başkanı gazetecilere para dağıttı
            Haberler Magazin Kardeş acısı yaşayan Alişan’ı kahreden haber! Yakınının ölümüyle sarsıldı