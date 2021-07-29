Kardeş acısı yaşayan Alişan’ı kahreden haber! Yakınının ölümüyle sarsıldı

Gelen son dakika haberine göre; Bir hafta içinde ikinci kez ölüm şoku ile karşılaşan Alişan'ın kuzeni Ozan Tektaş'ın banyoda düşerek kafasını betona çarpması üzerine vefat etti.

Alişan’dan kardeşine son görev! Selçuk Tektaş'ın cenaze töreninde gözyaşları sel oldu