Uyanış Büyük Selçuklu'da onlarca isim gitti peşinden iki olay transfer! Tüm kadro dağıldı geriye bir tek o kaldı. Sezon finali yapan Uyanış Büyük Selçuklu dizisinin 2. sezonunda yaşanacak değişiklikler seyircisini şaşırtacak. Bilindiği üzere projeye ünlü oyuncu Fahriye Evcen ve Barış Arduç katıldı. Büyük fatih Sultan Alparslan'ı canlandıracak olan Barış Arduç'un yeni sezon hazırlıkları yaptığı sırada çekilen fotoğrafları heyecan yarattı. Yapım ekibiyle görüşüp projenin 2. sezonu için anlaşan ünlü oyuncu Fahriye Evcen'in reyting rekorları kıran yapımda Selçuklu döneminde yaşayan Akça Hatun'u canlandıracağı öğrenildi. Dizinin ikinci sezon kadrosunda sadece ilk sezonda Nizamülmülk'ü canlandıran Mehmet Özgür'ün kalacağı gelen bilgiler arasında bulunuyor.

2. SEZONDA BOMBA DEĞİŞİKLİKLER

Kısa bir süre önce sezon finali yapan Uyanış Büyük Selçuklu dizisinin 2. sezonunda yaşanacak değişiklikler seyircisini şaşırtacak.