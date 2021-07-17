Kırmızı Oda'da Erkan Petekkaya'dan sonra bir ayrılık daha! Bu tanıtımla ayyuka çıktı. Kırmızı Oda dizisi geçtiğimiz ay bomba gibi bir sezon finali bölümüyle yaz tatiline girdi. Bilindiği üzere Erkan Petekkaya'nın dizinin sezon finalinde yer almadığı görülmüş ve diziye konuk oyuncu olarak katılan isim herkesi şaşırtmıştı. O tarihlerde paylaşım yapan Erkan Petekkaya diziye veda ettiğini sosyal medya hesabından duyurdu. Sadi karakteriyle kısa sürede dikkatleri üzerine çeken Erkan Petekkaya'nın diziden ayrılması izleyicileri şaşırtırken fenomen dizide bir ayrılık daha yaşandı. Dizide Zafer karakterini canlandıran Yiğit Özşener, Barbaroslar dizisinin kadrosuna katıldı.

BİR VEDA DAHA

Kırmızı Oda'nın Zafer'i Yiğit Özşener'in vedası herkesi şaşırtı. Dizide Zafer karakterine hayat veren Yiğit Özşener'in TRT 1'in yeni tarihi dizisi Barbaroslar'ın kadrosuna katıldığı dizinin tanıtımında ortaya çıktı.