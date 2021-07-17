Kırmızı Oda'da Erkan Petekkaya'dan sonra bir ayrılık daha! Bu tanıtımla ayyuka çıktı. Kırmızı Oda dizisi geçtiğimiz ay bomba gibi bir sezon finali bölümüyle yaz tatiline girdi. Bilindiği üzere Erkan Petekkaya'nın dizinin sezon finalinde yer almadığı görülmüş ve diziye konuk oyuncu olarak katılan isim herkesi şaşırtmıştı. O tarihlerde paylaşım yapan Erkan Petekkaya diziye veda ettiğini sosyal medya hesabından duyurdu. Sadi karakteriyle kısa sürede dikkatleri üzerine çeken Erkan Petekkaya'nın diziden ayrılması izleyicileri şaşırtırken fenomen dizide bir ayrılık daha yaşandı. Dizide Zafer karakterini canlandıran Yiğit Özşener, Barbaroslar dizisinin kadrosuna katıldı.
BİR VEDA DAHA
Kırmızı Oda'nın Zafer'i Yiğit Özşener'in vedası herkesi şaşırtı. Dizide Zafer karakterine hayat veren Yiğit Özşener'in TRT 1'in yeni tarihi dizisi Barbaroslar'ın kadrosuna katıldığı dizinin tanıtımında ortaya çıktı.
3 BOMBA TRANSFER
Son olarak kadrosuna Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'dan Pelin Akil'i katan yapım şimdi de Kırmızı Oda'da Zafer karakterini canlandıran ünlü oyuncu Yiğit Özşener'i kadrosuna dahil etti.
ŞOK EDEN VEDA
Sezon finalinde Sadi karakterine hayat veren ve performasıyla göz dolduran Erkan Petekkaya diziye veda ettiğini sosyal medya hesabından duyurmuştu.HERKESE TEŞEKKÜR ETTİ
Erkan Petekkaya "Çok teşekkür ederim hepinize. Sağ ve var olun. Sağ olun Kırmızı Oda ve fotoğrafta olmayan, aklımızda olan tüm emek verenlere teşekkürler.