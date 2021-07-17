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    • Magazin
    • 17.07.2021 16:29
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    • 17.07.2021 16:29
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    Kırmızı Oda'da Erkan Petekkaya'dan sonra bir ayrılık daha! Bu tanıtımla ayyuka çıktı

    Kırmızı Oda'da Erkan Petekkaya'dan sonra bir ayrılık daha yaşanıyor. Henüz dizinin sıkı takipçileri Erkan Petekkaya'nın ayrılığını atlatamamışken yeni bir veda yaşandı. Kırmızı Oda'nın sezon finali bölümünde dikkat çeken gelişmeler ardı sıra yaşanmış ve Sadi'nin vedası herkesi üzmüştü. Sadi karakterine hayat veren ve performasıyla göz dolduran Erkan Petekkaya diziye veda ettiğini sosyal medya hesabından duyurmuştu. Petekkaya'nın vedası izleyiciyi üzerken Yiğit Özşener'in vedası herkesi şaşırtı. Dizide Zafer karakterine hayat veren Yiğit Özşener'in TRT 1'in yeni tarihi dizisi Barbaroslar'ın kadrosuna katıldığı dizinin tanıtımında ortaya çıktı.

    takvim.com.tr
    Kırmızı Oda'da bir ayrılık daha!

    Kırmızı Oda'da Erkan Petekkaya'dan sonra bir ayrılık daha! Bu tanıtımla ayyuka çıktı. Kırmızı Oda dizisi geçtiğimiz ay bomba gibi bir sezon finali bölümüyle yaz tatiline girdi. Bilindiği üzere Erkan Petekkaya'nın dizinin sezon finalinde yer almadığı görülmüş ve diziye konuk oyuncu olarak katılan isim herkesi şaşırtmıştı. O tarihlerde paylaşım yapan Erkan Petekkaya diziye veda ettiğini sosyal medya hesabından duyurdu. Sadi karakteriyle kısa sürede dikkatleri üzerine çeken Erkan Petekkaya'nın diziden ayrılması izleyicileri şaşırtırken fenomen dizide bir ayrılık daha yaşandı. Dizide Zafer karakterini canlandıran Yiğit Özşener, Barbaroslar dizisinin kadrosuna katıldı.

    BİR VEDA DAHA

    Kırmızı Oda'nın Zafer'i Yiğit Özşener'in vedası herkesi şaşırtı. Dizide Zafer karakterine hayat veren Yiğit Özşener'in TRT 1'in yeni tarihi dizisi Barbaroslar'ın kadrosuna katıldığı dizinin tanıtımında ortaya çıktı.

    3 BOMBA TRANSFER

    Son olarak kadrosuna Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'dan Pelin Akil'i katan yapım şimdi de Kırmızı Oda'da Zafer karakterini canlandıran ünlü oyuncu Yiğit Özşener'i kadrosuna dahil etti.

    ŞOK EDEN VEDA

    Sezon finalinde Sadi karakterine hayat veren ve performasıyla göz dolduran Erkan Petekkaya diziye veda ettiğini sosyal medya hesabından duyurmuştu.

    HERKESE TEŞEKKÜR ETTİ

    Erkan Petekkaya "Çok teşekkür ederim hepinize. Sağ ve var olun. Sağ olun Kırmızı Oda ve fotoğrafta olmayan, aklımızda olan tüm emek verenlere teşekkürler.

        Siz olmasaydınız ben o rolü öyle oynayamazdım. Sadi hepimizin birlikte yarattığı bir adam. O olmak istediğimiz adam gibi adam. Birlikte yaptık, hep birlikte" notuyla sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

        Petekkaya'nın vedası izleyiciyi üzerken bomba bir transfere imza atılmış ve Masumlar Apartmanı dizisinde Gülben karakteriyle dikkatleri üzerine çeken Merve Dizdar projeye konuk oyuncu olarak katılmıştı.

        Dizinin ikinci sezonunda yeni vedaların yaşanacağı kulislerde konuşuluyor. TV100'e konuşan Erkan Petekkaya, ayrılığına dair detayları tek tek açıkladı ve iddialara son noktayı koydu.

            Ünlü oyuncu, konuyla ilgili şu açıklamada bulundu: "Uzun süredir yaşadığım böbrek rahatsızlığım nedeniyle salı günü acilen ameliyata alındım. Sırf seyirciyi düşünerek ertesi gün doktor 3 gün dinlenmem gerektiğini söylediği halde sete gidip sahnelerimi zar zor yetiştirdik. Fragmanda olmamamın tek nedeni budur."

            NE OLMUŞTU?

            Kırmızı Oda dizisinde rol alan Erkan Petekkaya, dün akşam TV8'de yayınlanan müzik töreninde Kerimcan Durmaz'a ödül verildiğini görünce sosyal medya hesabından ateş püskürmüştü.
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            Haberler Magazin Kırmızı Oda'da Erkan Petekkaya'dan sonra bir ayrılık daha! Bu tanıtımla ayyuka çıktı