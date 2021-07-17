Gürkan Uygun EDHO'ya katılıyor iddiası! Çakır-Memati ikilisi için ters köşe yapıldı hevesler kursakta kaldı. Memati Baş karakteriyle adından söz ettiren ve ismini duyuran Gürkan Uygun'un Uyanış Büyük Selçuklu dizisinden sonra hangi projede yer alacağı merak ediliyordu. Dizide Haşhaşilerin lideri olan Hasan Sabbah karakterini canlandıran ünlü oyuncu bu sezon projeden ayrıldı. Özellikle son dönemde Gürkan Uygun'un Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin kadrosuna katıldığı iddiaları heyecan yaratmıştı. Süleyman Çakır ve Memati Baş tekrar bir araya geliyor ümitleri boşa çıktı. Gürkan Uygun ile yapımcı firma arasında bir görüşme yaşanmadığı ortaya çıktı.

UYANIŞ BÜYÜK SELÇUKLU'DAN AYRILMIŞTI

Kurtlar Vadisi ve Kurtlar Vadisi Pusu dizisinde canlandırdığı Memati Baş karakteriyle gönüllere taht kuran Gürkan Uygun bilindiği üzere son olarak Uyanış Büyük Selçuklu dizisinde Hasan Sabbah'ı canlandırmıştı.