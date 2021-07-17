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    • Magazin
    • 17.07.2021 13:54
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    • 17.07.2021 13:54
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    Gürkan Uygun EDHO'ya katılıyor iddiası! Çakır-Memati ikilisi için ters köşe yapıldı hevesler kursakta kaldı

    Kurtlar Vadisi ve Kurtlar Vadisi Pusu dizisinde canlandırdığı Memati Baş karakteriyle gönüllere taht kuran Gürkan Uygun bilindiği üzere son olarak Uyanış Büyük Selçuklu dizisinde Hasan Sabbah'ı canlandırmıştı. Projeden ayrılan Gürkan Uygun'un yeni sezonda Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'a katılacağı iddia edilmiş ve bu sözler izleyicilerde büyük bir heyecan yaratmıştı. Herkesin aklına Kurtlar Vadisi'nin 1. ve 2. sezonundaki Çakır ve Memati dostluğu gelmişti. Ancak hevesler kursakta kaldı ve Gürkan Uygun EDHO'ya katılıyor iddiası hakkında merak edilen gerçek ortaya çıktı. Ünlü oyuncu ile EDHO'nun yapımcı firması arasında bir görüşme yaşanmadığı belirtildi.

    Gürkan Uygun EDHO'ya katılacak mı?

    Gürkan Uygun EDHO'ya katılıyor iddiası! Çakır-Memati ikilisi için ters köşe yapıldı hevesler kursakta kaldı. Memati Baş karakteriyle adından söz ettiren ve ismini duyuran Gürkan Uygun'un Uyanış Büyük Selçuklu dizisinden sonra hangi projede yer alacağı merak ediliyordu. Dizide Haşhaşilerin lideri olan Hasan Sabbah karakterini canlandıran ünlü oyuncu bu sezon projeden ayrıldı. Özellikle son dönemde Gürkan Uygun'un Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin kadrosuna katıldığı iddiaları heyecan yaratmıştı. Süleyman Çakır ve Memati Baş tekrar bir araya geliyor ümitleri boşa çıktı. Gürkan Uygun ile yapımcı firma arasında bir görüşme yaşanmadığı ortaya çıktı.

    UYANIŞ BÜYÜK SELÇUKLU'DAN AYRILMIŞTI

    Kurtlar Vadisi ve Kurtlar Vadisi Pusu dizisinde canlandırdığı Memati Baş karakteriyle gönüllere taht kuran Gürkan Uygun bilindiği üzere son olarak Uyanış Büyük Selçuklu dizisinde Hasan Sabbah'ı canlandırmıştı.

    EDHO'YA KATILACAK SÖZLERİ HAKKINDA GERÇEK

    Projeden ayrılan Gürkan Uygun'un yeni sezonda Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'a katılacağı iddia edilmiş ve bu sözler izleyicilerde büyük bir heyecan yaratmıştı.

    ÇAKIR VE MEMATİ EFSANESİ

    Herkesin aklına Kurtlar Vadisi'nin 1. ve 2. sezonundaki Çakır ve Memati dostluğu gelmişti. Ancak hevesler kursakta kaldı ve Gürkan Uygun EDHO'ya katılıyor iddiası hakkında merak edilen gerçek ortaya çıktı.

        HERHANGİ BİR GÖRÜŞME YOK

        TV100'den Birsen Altuntaş ünlü oyuncu ile EDHO'nun yapımcı firması arasında bir görüşme yaşanmadığı ifade etti. Ayrıca Gürkan Uygun'un yeni projeleri değerlendirdiğini duyurdu.

        GÜRKAN UYGUN KİMDİR?

        Gürkan Uygun, 27 Mayıs 1974 tarihinde İzmit Yarımca'da doğmuştur. Gürcü kökenli olan Gürkan Uygun aslen Orduludur.

        Liseyi bitirene kadar Yarımca'da yaşadı, sonra 1993 yılında İstanbul'a yerleşti. Lise yıllarında tiyatro yapmaya başladı, 1990 yılında amatör olarak tiyatroya başladı.

        Dormen Tiyatrosu'unda eğitim aldı. 7 yıl Dormen tiyatrosunda oyunculuk yaptı. Oynadığı tiyatro oyunlarının yanı sıra 1994 yılından itibaren dizilerde de oynamaya başladı. Üniversiteyi de İstanbul Üniversitesi konservatuvar tiyatro bölümünde bitirdi.

            Gürkan Uygun'u üne kavuşturan ise Kurtlar Vadisi dizisi oldu. Dizide yaklaşık 10 yıl boyunca "Memati" karakterini başarıyla canlandırdı ve büyük hayran kitlesine sahip oldu.

            Yıldız Tilbe'nin "Vazgeçtim" klibinde oynadı, 2003 yılında da Turkcell'in Shubuo reklam filminde oynadı.
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            Haberler Magazin Gürkan Uygun EDHO'ya katılıyor iddiası! Çakır-Memati ikilisi için ters köşe yapıldı hevesler kursakta kaldı