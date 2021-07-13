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    • 13.07.2021 13:19
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    • 13.07.2021 13:26
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    SON DAKİKA: Tuba Büyüküstün'ün ardından Melisa Şenolsun ile aşk yaşayan işletmeci Umut Evirgen hapis cezasına çarptırıldı!

    Aşk hayatıyla gündemden düşmeyen işletmeci Umut Evirgen'in, Emirgan'daki mekanında iş insanı Ali Akın'ı darp edip burnunu kırmasına ilişkin dava hakkında mahkeme kararını verdi. Yargılama aşamasında Ali Akın’ın şikayetinden vazgeçmesinin ardından mahkeme, Umut Evirgen’i 'kemik kırılmasına sebebiyet verecek şekilde kasten yaralama' suçundan 10 ay hapis cezasına çarptırdı. Hükmün açıklanması geri bırakıldı.

    İşletmeci Umut Evirgen hapis cezasına çarptırıldı!

    Emirgan'daki eğlence mekanında tartıştığı arkadaşı Ali Akın'ı darbettiği iddiasıyla yargılanan işletmeci Umut Evirgen'in de aralarında bulunduğu 4 sanık 'yaralama' suçundan 10'ar ay hapis cezasına çarptırıldı. İşte detaylar...

    İstanbul 9. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen karar duruşmasında taraf avukatları yer aldı. Sanık Umut Evirgen'in avukatı Ali Kemal Atçeken mütalaaya karşı yaptığı savunmasında "Müvekkilimin üzerine atılı suçlamaya yönelik somut delil yoktur. Müşteki de meydana gelen burun kırığı düşmeye bağlı olmuştur. Bu hususun tanık beyanları, kamera görüntüleri ve uzman bilirkişi raporu ile sabit olduğu görüldüğünden beraatını talep ediyoruz" dedi.


    Kararını açıklayan mahkeme, Umut Evirgen, Ali Yaşar Koz ve Hasan Güneş'i 'Yaralama' suçundan 10 ay hapse çarptırarak, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi. Ferdi Bülbül de "Yaralama" suçundan 10 ay hapis cezasına çarptırıldı.


        OLAYIN GEÇMİŞİ
        İstanbul, Sarıyer Emirgan'da 12 Ağustos 2019 tarihinde, ünlü işletmeci Umut Evirgen ile iş insanı Ali Akın arasında, Evirgen'in sahibi olduğu eğlence mekanında çıkan tartışma kavgaya dönmüş, kavga esnasında ise Akın'ın burnu kırılmıştı.

        Akın'ın şikayeti üzerine Evirgen hakkında 8 yıla kadar hapis istemiyle dava açılmıştı. Yargılama henüz devam ederken, Eylül 2020'deki duruşmada Akın, Evirgen'in kendisinden özür dilediğini ve pişman olduğunu söyleyerek şikayetini geri çekmişti.
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        Haberler Magazin SON DAKİKA: Tuba Büyüküstün'ün ardından Melisa Şenolsun ile aşk yaşayan işletmeci Umut Evirgen hapis cezasına çarptırıldı!