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    • Magazin
    • 13.07.2021 12:52
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    • 13.07.2021 12:52
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    Gidenler peş peşe! Nabızları yoklayacak flaş karar! Show TV'de 5 diziden sonra iki final daha mı?

    Bu sezon Çukur, Arıza, Ramo, Kuzey Yıldızı ve Alev Alev dizilerini final yapan Show TV yaz dizileri için umutluydu. Haziran ayında iki yeni dizi izleyici karşısına çıktı ve yüksek izlenme oranları alamaması hayal kırıklığı yarattı. Başta adı Kırmızı Kamyon olan Kahraman Babam dizisi 2. bölümüyle Haziran ayında yayınlanmaya başlandı. Aynı zamanda yıldız isimleri kadrosunda barındıran Cam Tavanlar dizisi de reyting sonuçlarına göre beklenileni veremedi. Yaşanan bu gelişmelerin hemen sonrasında Show TV'nin Kahraman Babam ve Cam Tavanlar dizisiyle ilgili alacağı karar merak konusu olurken kulisler iki dizinin final yapacağı iddialarıyla çalkalanmaya başladı.

    takvim.com.tr
    Show TV'de 5 diziden sonra iki final daha mı?

    Gidenler peş peşe! Nabızları yoklayacak flaş karar! Show TV'de 5 diziden sonra iki final daha mı olacak sorusu kulislerde sık sık gündeme getiriliyor. Bu sezon Show TV'de Alev Alev, Ramo, Çukur ve Arıza dizilerinin peş peşe final yapması izleyicilerini üzmüştü. Gözler kanalın yazın izleyicisiyle buluşturacağı dizilere çevrilmişti. Haziran ayıyla birlikte Kahraman Babam ve Cam Tavanlar dizisi Show TV ekranlarında yayınlanmaya başladı. Ancak reyting sonuçlarına bakıldığında ortada parlak bir performans gözükmüyor. Bu nedenle özellikle son günlerde iki dizinin final yapacağı iddiası kulislerde sık sık dillendirilmeye başlandı.

    PEŞ PEŞE FİNALLER

    Bu sezon Çukur, Arıza, Ramo, Kuzey Yıldızı ve Alev Alev gibi kilit dizileri final yapan Show TV yaz dizileri için umudunu koruyordu.

    Haziran ayında iki yeni dizi izleyici karşısına çıktı ve yüksek izlenme oranları alamaması hayal kırıklığı yarattı. Başta adı Kırmızı Kamyon olan Kahraman Babam dizisi 2. bölümüyle Haziran ayında yayınlanmaya başlandı.

    Aynı zamanda yıldız isimleri kadrosunda barındıran Cam Tavanlar dizisi de reyting sonuçlarına göre beklenileni veremedi.

        Yaşanan bu gelişmelerin hemen sonrasında Show TV'nin Kahraman Babam ve Cam Tavanlar dizisiyle ilgili alacağı karar merak konusu olurken kulisler iki dizinin final yapacağı iddialarıyla çalkalanmaya başladı.

        Ancak bu konu hakkında henüz iki dizinin yapım şirketlerinden ve yayıncı kuruluşlarından resmi bir açıklama yapılmadı.

        12 Temmuz Pazartesi gününün reyting sonuçlarına göre Kahraman Babam dizisi Total'de 9. sırada bulunurken AB'de ilk 10'de yer almadı.
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            Haberler Magazin Gidenler peş peşe! Nabızları yoklayacak flaş karar! Show TV'de 5 diziden sonra iki final daha mı?