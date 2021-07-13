Gidenler peş peşe! Nabızları yoklayacak flaş karar! Show TV'de 5 diziden sonra iki final daha mı olacak sorusu kulislerde sık sık gündeme getiriliyor. Bu sezon Show TV'de Alev Alev, Ramo, Çukur ve Arıza dizilerinin peş peşe final yapması izleyicilerini üzmüştü. Gözler kanalın yazın izleyicisiyle buluşturacağı dizilere çevrilmişti. Haziran ayıyla birlikte Kahraman Babam ve Cam Tavanlar dizisi Show TV ekranlarında yayınlanmaya başladı. Ancak reyting sonuçlarına bakıldığında ortada parlak bir performans gözükmüyor. Bu nedenle özellikle son günlerde iki dizinin final yapacağı iddiası kulislerde sık sık dillendirilmeye başlandı.

PEŞ PEŞE FİNALLER

Bu sezon Çukur, Arıza, Ramo, Kuzey Yıldızı ve Alev Alev gibi kilit dizileri final yapan Show TV yaz dizileri için umudunu koruyordu.