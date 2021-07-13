Çukurova'nın Züleyha'sı Hilal Altınbilek ile Metin Hara sokaklarda sarmaş dolaş! Hilal Altınbilek ve Metin Hara sevgili mi? Bir dönem Adriana Lima ile yaşadığı aşkla gündeme gelen Metin Hara, Bir Zamanlar Çukurova dizisinin başarılı oyuncusu Hilal Altınbeiek ile birlikte görüntülendi. Bunun üzerine ikilinin birlikte olduğu iddiaları ortaya atıldı. İkilinin bitlikte çekile görüntüsü akıllara 'Aşk mı yaşıyorlar' sorusunu getirirken kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.