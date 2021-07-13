Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Magazin
    • 13.07.2021 14:56
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 13.07.2021 14:56
    ABONE OL

    Çukurova'nın Züleyha'sı Hilal Altınbilek ile Metin Hara sokaklarda sarmaş dolaş! Hilal Altınbilek ve Metin Hara sevgili mi?

    Yılın aşk bombası patlamış olabilir... Bir Zamanlar Çukurova dizisinde canlandırdığı Züleyha karakteriyle kariyerinin zirvesine çıkan Hilal Altınbilek yorucu geçen sezon sonrası tatil yapıyor. Önceki gün plaj fotoğraflarıyla çok konuşulan Hilal Altınbilek, bir dönem Adriana Lima'yla yaşadığı aşkla gündeme gelen Metin Hara'yla Bozcaada sokaklarında sarmaş dolaş görüntülendi. Hilal Altınbilek ile Metin Hara'nın birlikte görüntülenmesi üzerine sevgili oldukları iddiaları gündeme geldi. Peki Hilal Altınbilek - Metin Hara aşk mı yaşıyor, birlikte mi? Hilal Altınbilek ve Metin Hara sevgili mi?

    Hilal Altınbilek ile Metin Hara sokaklar sarmaş dolaş!

    Çukurova'nın Züleyha'sı Hilal Altınbilek ile Metin Hara sokaklarda sarmaş dolaş! Hilal Altınbilek ve Metin Hara sevgili mi? Bir dönem Adriana Lima ile yaşadığı aşkla gündeme gelen Metin Hara, Bir Zamanlar Çukurova dizisinin başarılı oyuncusu Hilal Altınbeiek ile birlikte görüntülendi. Bunun üzerine ikilinin birlikte olduğu iddiaları ortaya atıldı. İkilinin bitlikte çekile görüntüsü akıllara 'Aşk mı yaşıyorlar' sorusunu getirirken kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

    Tatilden yaptığı paylaşımlar ve basın mensupları tarafından çekilen bikinili pozlarıyla magazin gündeminden düşmeyen Hilal Altınbilek cephesinde beklenmedik bir gelişme yaşandı.

    Başarılı oyunculuk performansının yanı sıra özel hayatıyla da dikkat çeken ünlü oyuncu, Bozcaada tatilinde Metin Hara ile sarmaş dolaş görüntülendi.

        Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı, ikilinin aşk yaşadığı yönündeki iddialar hakkında yorumda bulundu. Bazı sosyal medya kullanıcıları, ikiliyi birbirlerine yakıştırırken bazıları bu aşka şaşırdıklarını dile getirdi.

        Gossippasta'nın yayınladığı fotoğraf, akıllara 'Aşk mı yaşıyorlar' sorusunu getirirken kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

        İşte Hilal Altınbilek ile Metin Hara'nın sosyal medyaya damga vuran o fotoğrafı…

            Yaklaşık 1.5 yıl aşk yaşayan Adriana Lima ile Metin Hara, Bodrum ve Miami'da çekilen aşk dolu fotoğrafları ile sık sık dünya basınında haber oluyordu.

            40 yaşındaki manken, kişisel gelişim danışmanı Hara ile Türkiye'ye ziyarete gelmişti. İkilinin birlikteliğinin uzun süre 'reklam' olduğu iddia edilmişti.
            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
            Hem esnaf hem çocuklar bayram edecek
            Haberler Magazin Çukurova'nın Züleyha'sı Hilal Altınbilek ile Metin Hara sokaklarda sarmaş dolaş! Hilal Altınbilek ve Metin Hara sevgili mi?