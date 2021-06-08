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Melisa Şenolsun sevgilisini öpücüklere boğdu Umut Evirgen ise masaj yaptı! İşte plajda aşka gelen çiftin Bodrum kaçamağı...

Melisa Şenolsun ile sevgilisi Umut Evirgen sağ gösterip sol vurdu. Tuba Büyüküstün ile yolları ayrıldıktan sonra oyuncu Melisa Şenolsun ile aşk yaşamaya başlayan Umut Evirgen, tatil için rotayı Bodrum'a çevirdi. Geçtiğimiz günlerde tatil planları sorulan Melisa Şenolsun, "Pek gidilecek yer yok, zaten plan da yapmadık. Belki Kaz Dağları'na gideriz" demişti. Türkbükü'nde görüntülenen aşıklar keyifli anları ile dikkat çekti. Melisa Şenolsun bacağına sarıldığı sevgilisini öpücüklere boğarken, Umut Evirgen de Şenolsun'a masaj yaptı. İşte 2021 yaz tatilinden ünlüler...

08.06.2021 09:39 - Son Güncelleme: 08.06.2021 10:18
Melisa Şenolsun sevgilisini öpücüklere boğdu Umut Evirgen ise masaj yaptı! İşte plajda aşka gelen çiftin Bodrum kaçamağı...

Ünlü işletmeci Umut Evirgen, oyuncu Tuba Büyüküstün'le olan üç yıllık ilişkisini geçtiğimiz mayıs ayında noktalamıştı. Evirgen, ağustosta ise gönlünü Melisa Şenolsun'a kaptırdı.

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Melisa Şenolsun sevgilisini öpücüklere boğdu Umut Evirgen ise masaj yaptı! İşte plajda aşka gelen çiftin Bodrum kaçamağı...

Geçtiğimiz günlerde tatil planları sorulan Melisa Şenolsun, "Pek gidilecek yer yok, zaten plan da yapmadık. Belki Kaz Dağları'na gideriz" demişti.

Melisa Şenolsun sevgilisini öpücüklere boğdu Umut Evirgen ise masaj yaptı! İşte plajda aşka gelen çiftin Bodrum kaçamağı...

Ünlü oyuncu Melisa Şenolsun, işletmeci sevgilisi Umut Evirgen ile soluğu Bodrum'da aldı. Türkbükü'ndeki Maça Kızı otelde görüntülenen ikili bol bol kitap okudu.

Melisa Şenolsun sevgilisini öpücüklere boğdu Umut Evirgen ise masaj yaptı! İşte plajda aşka gelen çiftin Bodrum kaçamağı...

Telefondan komik videolar açıp gülen ikiliden Melisa Şenolsun, sevgilisini öpmeye doyamadı. Şenolsun, Evirgen'in bacaklarına sarılarak aşkını gözler önüne serdi.

Melisa Şenolsun sevgilisini öpücüklere boğdu Umut Evirgen ise masaj yaptı! İşte plajda aşka gelen çiftin Bodrum kaçamağı...

Beraber gün batımını izleyip kitap okuyan sevgililer güneş battıktan sonra odalarına çekildi.