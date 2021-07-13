Şahan Gökbakar'ın villasının önüne diktiği 'özel mülktür' tabelası için karar! 'İskele kaldırılsın!'

Şahan Gökbakar, Marmaris Delikyol mevkisinde karadan ulaşımın olmadığı koyda, 10 milyon liraya dubleks villa satın almıştı. Ailesiyle gözden uzakta bir yaşam sürdürmek isteyen Gökbakar, koya gelen tur teknelerinden rahatsız olmuştu.
Bunun üzerine kendince çözüm üreten Gökbakar iddiaya göre, villanın önündeki sahile izinsiz olarak iskele yaptırıp, "Özel mülktür girilmez" tabelası astı; sahile deniz kumu döktürüp, denize zodyak botla tonoz bıraktı.
İNCELEME BAŞLATILDI
Gökbakar'ın tabelayı astığı anlar da koydaki teknelerden görüntülenerek sosyal medyada paylaşılmıştı. Paylaşımın ardından Muğla Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, alan ile ilgili 8 Temmuz'da inceleme başlattı.