The Witcher 2. sezon ne zaman başlıyor? The Witcher yeni sezon fragmanı yayınlandı!

The Witcher dizisinin 2. sezon tarihi belli oldu. Bir süredir dizinin sıkı takipçileri yeni sezonu heyecanla bekleniyordu. Netflix tarafından sosyal medya hesabından yapılan açıklamada "The Witcher"ın ikinci sezonunun tüm dünyayla aynı anda sadece Netflix'te yayınlanacağını duyuruldu. Ayrıca dizinin 2. yeni sezon fragmanı da yayınlandı. Peki, The Witcher 2. sezon ne zaman başlıyor? İşte merak edilenler...

THE WİTCHER 2. SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Netflix, WitcherCon'da 'The Witcher'ın ikinci sezonunun 17 Aralık'ta tüm dünyayla aynı anda sadece Netflix'te yayınlanacağını duyurdu.

İşte yeni sezona dair bilgiler;