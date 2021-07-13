The Witcher 2. sezon ne zaman başlıyor? The Witcher yeni sezon fragmanı yayınlandı!

The Witcher dizisinin 2. sezon tarihi belli oldu. Bir süredir dizinin sıkı takipçileri yeni sezonu heyecanla bekleniyordu. Netflix tarafından sosyal medya hesabından yapılan açıklamada "The Witcher"ın ikinci sezonunun tüm dünyayla aynı anda sadece Netflix'te yayınlanacağını duyuruldu. Ayrıca dizinin 2. yeni sezon fragmanı da yayınlandı. Peki, The Witcher 2. sezon ne zaman başlıyor? İşte merak edilenler...
THE WİTCHER 2. SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Netflix, WitcherCon'da 'The Witcher'ın ikinci sezonunun 17 Aralık'ta tüm dünyayla aynı anda sadece Netflix'te yayınlanacağını duyurdu.
İşte yeni sezona dair bilgiler;
Netflix açıklamasına göre, The Witcher'ın ikinci sezon yayın tarihi; WitcherCon'un Anya Chalotra, Freya Allan, Mimi M Khayisa, Paul Bullion ve dizi sorumlusu ve yürütücü yapımcısı Lauren Schmidt Hissrich'in katıldığı 'Kader Kartlar' panelinde ilan edildi.
Henry Cavill'in 'Rivialı Geralt' ve Freya Allan'ın 'Ciri' olarak gözüktüğü The Witcher'ın ikinci sezon duyurusu, WitcherCon'un bir parçası olarak açıklandı.
WitcherCon, Netflix'in YouTube ve Twitch kanalından izlenebiliyor.