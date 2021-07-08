Şahan Gökbakar Marmaris'in ıssız koyunda ev aldı! Tur tekneleriyle tadı kaçan Şahan sahili elleriyle kapattı

Şahan Gökbakar Marmaris'in ıssız koyunda ev aldı! Bir süredir ailesiyle zaman geçiren ünlü komedyen Şahan Gökbakar, yeni evinde görüntülendi. Pandemi öncesinde 10 milyon TL'ye aldığı evin her detayı ile bizzat ilgilenen Gökbakar, 3 milyon TL'lik masraf yaptı. Tur teknelerinden rahatsız olan Gökbakar, kendi yaptırdığı iskele, kumsal ve koyun bir çok yerine "Özel mülktür girilmez" tabelası taktı.

08.07.2021 09:52 - Son Güncelleme: 08.07.2021 09:56 BU GALERİYİ PAYLAŞ





