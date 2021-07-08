Şahan Gökbakar Marmaris'in ıssız koyunda ev aldı! Tur tekneleriyle tadı kaçan Şahan sahili elleriyle kapattı
Şahan Gökbakar Marmaris'in ıssız koyunda ev aldı! Bir süredir ailesiyle zaman geçiren ünlü komedyen Şahan Gökbakar, yeni evinde görüntülendi. Pandemi öncesinde 10 milyon TL'ye aldığı evin her detayı ile bizzat ilgilenen Gökbakar, 3 milyon TL'lik masraf yaptı. Tur teknelerinden rahatsız olan Gökbakar, kendi yaptırdığı iskele, kumsal ve koyun bir çok yerine "Özel mülktür girilmez" tabelası taktı.
ISSIZ KOYDA GÖKBAKAR AİLESİ!
Şahan Gökbakar Marmaris'in ıssız koyunda ev aldı! Tur tekneleriyle tadı kaçan Şahan sahili elleriyle kapattı. Ünlü komedyenin pandemi öncesi 10 milyon TL'ye aldığı öğrenilen yeni evi için 3 milyon TL de masraf yaptığı söyleniyor. İşte Şahan Gökbakar'ın yeni evinden "Özel mülktür girilmez" tabelalarını astığı o anlar...
Kendi yaptırdığı plaj ve iskeleye turistlerin çıktığını gören Şahan Gökbakar her yere tabela astı. Gökbakar, milyonluk teknesinin yanı sıra ailesinin ulaşımı için mini sürat teknesi de aldığı öğrenildi. Erken saatlerde çocukları ve eşi Selin Gökbakar'la sürat teknesiyle evin olduğu koya gelen Şahan Gökbakar, günün yarısını teknesinde geçirdi.
DÜRBÜNLE TEKNELERİ İZLEDİ
Tekne içinde zaman geçiren komedyenin evinin ve teknesinin hemen önüne demirleyen günlük gezi teknesi ise keyiflerini kaçırdı. Selin Gökbakar, evinin önüne döktürdükleri deniz kumuna tatilcilerin çıktığını fark edince, teknesindeki personeli defalarca tur teknesine yolladı. Evlerinin önündeki plaj kumunu kendilerinin döktürdüğünü söyleyen Gökbakar, uzun uğraşlar sonrası tekneyi koydan çıkartmayı başardı.
Eline aldığı dürbünle koya gelen tekneleri inceleyen Gökbakar'ın bu hali objektife de yansıdı.