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    • Magazin
    • 13.07.2021 16:50
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    • 13.07.2021 16:52
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    Maraşlı final mi yaptı, bitti mi? Şoke eden gelişme! Maraşlı neden final yapıyor?

    ATV ekranlarında pazartesi günleri izleyicisiyle buluşan Maraşlı dizisi bu akşam 26. bölümüyle ekranlarda olacak. Diziyi ilk bölümünden bu yana heyecanla takip eden izleyiciler Maraşlı'nın final yapıp yapmayacağını merak ediyor. Peki, Maraşlı final mi yaptı, bitti mi? Maraşlı neden final yapıyor? İşte merak edilenler...

    Maraşlı final mi yapıyor?

    İlk bölümü 11 Ocak 2021 tarihinde izleyici karşısına çıkan ve başrollerinde Burak Deniz ile Alina Boz'un yer aldığı Maraşlı dizisi son bölümüyle bu akşam ekranlarda olacak. Diziyle ilgili alınan son karar hayranlarını üzdü. Peki, Maraşlı final mi yaptı, bitti mi? Maraşlı neden final yapıyor? İşte son bölümde yaşanacak olaylar...

    MARAŞLI FİNAL Mİ YAPIYOR?

    Pazartesi akşamlarının sevilen dizisi Maraşlı dizisi bu akşam yayınlanacak olan 26. bölümle ekranlara veda ediyor.

    İşte final bölümünde yaşanacak olaylar...

    FİNAL BÖLÜMÜNDE YAŞANACAKLAR

    "Celal ne olur dayan, ne olur aç gözünü..."

    Maraşlı kimliğinden kopamayan Mehmet İnce, hastaneden kaçar. Kim olduğunu anlatmak için Mahur'u doğduğu eve getirir. Annesini, babasını ve hatta kardeşi İsmail'i anlatır. Mahur, Mehmet'i kardeşi İsmail'in mezarına götürmek ister.

    Mehmet, kardeşinin mezarını ziyaret ederek, geçmişinin yükününden kurtulabilecek midir? Annesini kaybeden Savaş, her yerde Hurdacı'yı arar. Hurdacı, Kadir ile kaçış planı yapmaktadır. Savaş, Hurdacı'dan intikamını almak için Maraşlı'yı öldürmeye karar verir. Gözü iyice kararan Savaş, amacına ulaşabilecek midir?

        Maraşlı, Hurdacı'nın kaçmak üzere olduğunun haberini alır. Annesi ve kardeşinin öcünü almak ve Mahur'la yeni bir hayata başlamak isteyen Maraşlı'yı büyük finalde nasıl bir son beklemektedir?

        Gerçekleri öğrenen Mahur öfkelidir. Maraşlı'ya, Dilara'nın söylediğini söyler ve ondan her şeyi anlatmasını ister. Psikolojisi iyice bozulan Maraşlı, Mahur'a, Mehmet İnce olduğunu itiraf edecek midir?

        Maraşlı artık Mehmet İnce kimliğini tamamen kaybetmiştir. Hilal onu kurtarmak için harekete geçer. Tedavi olmasını isteyen Hilal başarılı olabilecek midir?

            Hurdacı, Savaş'ı alır. Savaş'ın en hassas noktasını öğrenen Hurdacı, annesini kaçırmıştır. Maraşlı'ya ulaşmak isteyen Hurdacı, Savaş'tan annesi karşılığında başka birini kaçırmasını ister. Savaş bu teklifi kabul edecek midir? Hurdacı, Maraşlı'yı derinden etkileyecek kimi kaçırmasını istemiştir?

            Çok acı çeken Mahur yıkılır. Maraşlı'yı arar ve son kez görüşmek istediğini söyler. Maraşlı ve Mahur buluştuğunda artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktır…
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            Haberler Magazin Maraşlı final mi yaptı, bitti mi? Şoke eden gelişme! Maraşlı neden final yapıyor?