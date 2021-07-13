Maraşlı final mi yaptı, bitti mi? Şoke eden gelişme! Maraşlı neden final yapıyor?

İlk bölümü 11 Ocak 2021 tarihinde izleyici karşısına çıkan ve başrollerinde Burak Deniz ile Alina Boz'un yer aldığı Maraşlı dizisi son bölümüyle bu akşam ekranlarda olacak. Diziyle ilgili alınan son karar hayranlarını üzdü. Peki, Maraşlı final mi yaptı, bitti mi? Maraşlı neden final yapıyor? İşte son bölümde yaşanacak olaylar...
MARAŞLI FİNAL Mİ YAPIYOR?
Pazartesi akşamlarının sevilen dizisi Maraşlı dizisi bu akşam yayınlanacak olan 26. bölümle ekranlara veda ediyor.
İşte final bölümünde yaşanacak olaylar...
FİNAL BÖLÜMÜNDE YAŞANACAKLAR
"Celal ne olur dayan, ne olur aç gözünü..."
Maraşlı kimliğinden kopamayan Mehmet İnce, hastaneden kaçar. Kim olduğunu anlatmak için Mahur'u doğduğu eve getirir. Annesini, babasını ve hatta kardeşi İsmail'i anlatır. Mahur, Mehmet'i kardeşi İsmail'in mezarına götürmek ister.
Mehmet, kardeşinin mezarını ziyaret ederek, geçmişinin yükününden kurtulabilecek midir? Annesini kaybeden Savaş, her yerde Hurdacı'yı arar. Hurdacı, Kadir ile kaçış planı yapmaktadır. Savaş, Hurdacı'dan intikamını almak için Maraşlı'yı öldürmeye karar verir. Gözü iyice kararan Savaş, amacına ulaşabilecek midir?