Maraşlı final mi yaptı, bitti mi? Şoke eden gelişme! Maraşlı neden final yapıyor?

İlk bölümü 11 Ocak 2021 tarihinde izleyici karşısına çıkan ve başrollerinde Burak Deniz ile Alina Boz'un yer aldığı Maraşlı dizisi son bölümüyle bu akşam ekranlarda olacak. Diziyle ilgili alınan son karar hayranlarını üzdü. Peki, Maraşlı final mi yaptı, bitti mi? Maraşlı neden final yapıyor? İşte son bölümde yaşanacak olaylar...

MARAŞLI FİNAL Mİ YAPIYOR?

Pazartesi akşamlarının sevilen dizisi Maraşlı dizisi bu akşam yayınlanacak olan 26. bölümle ekranlara veda ediyor.

İşte final bölümünde yaşanacak olaylar...