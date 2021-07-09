Hande Ataizi'nin yediği tokadın iç yüzü yıllar sonra ortaya çıktı! Arto konuştu: 'Aslında o tokat bana atılacaktı'



Bu bir bant yayınıydı. 'Hande Ataizi sen salak mısın, bunu nasıl yayınlatırsın?' Senin bittiğin gündü o iş… Ben yayın sonrası odaya geldim. 'Reytingler yaşasın, bunu yayınlamalıyız. Hemen devam etmeliyiz' dedim. Düşündüler 'evet devam edelim' dediler.

Aslında orada asıl olay bana dayak attırmaktı. Orada başka bir üçkağıt vardı. Sevda Demirel'e o tokatı muhtemelen bana attırmak istiyorlardı. Ben o kadar fırlamayım ki ikisini birbirine düşürdüm. Onlar tartışırken araya girip ortalığı karıştırdım.

Bizim küheylan Sevda Demirel kalktı, bir tokat attı böyle bir tokat Yunanistan'da bile duyulmuştur. Öyle bir ses çıktı ki, kanım dondu ve çekildi. Böyle bir şey olamaz korkunç bir şeydi. Fakat ben ve yapımcıların güzel manipülasyonuyla bütün her yerde yayınlandı ve sızdırıldı. O işte Hande Ataizi'nin sonu oldu. 'Ne dedin sen' sözleri fenomen oldu. O görüntüleri yayınlatmak Hande'nin verdiği en yanlış karardı.