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    • 09.07.2021 17:15
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    • 09.07.2021 17:28
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    Kazara Aşk 3. bölüm full, tek parça izle izleme ekranı! Kazara Aşk son bölüm izle! Civanın hamlesi işe yaradı mı?

    Dün akşamdan bu yana sıklıkla Kazara Aşk 3. bölüm full, tek parça izle izleme ekranı sorgulaması yapılır oldu. Perşembe akşamları Star TV’de yayınlanan ve yeni başlamasına rağmen konusu, oyuncuları ile dikkat çeken dizi izleyicilere eğlenceli anlar yaşatıyor. Son bölümü izlemeyi kaçıranlar ise internetten izlemek istiyor. Kazara Aşk son bölüm izle linki haberimizin içeriğinde yer alıyor. Civanın hamlesi işe yaradı mı? Sorusunun cevabı da Kazara Aşk son bölümde…

    takvim.com.tr
    Kazara Aşk 3. bölüm full, tek parça izle izleme ekranı!

    Kazara Aşk 3. bölüm full, tek parça izle izleme ekranı! Kazara Aşk son bölüm izle sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Akşam kuşağı izleyicileri özellikle yeni başlayan dizileri yakında takip ediyor. Son bölümü izlemeyi kaçıranlar internet üzerinden reklamsız, kesintisiz izlemek istiyor. Kazara Aşk dizisinin son bölümünde Şimal'in her şeyi itiraf etmesi Civan için şirkete elveda etmek demek olacak.

    KAZARA AŞK 3. BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

    KAZARA AŞK 3. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

    Ailelerin on gün içinde evlenmelerini istemeleri, Şimal için bardağı taşıran son damla olur ve söylediği bu yalanı sonlandırmaya karar verir. Ancak Şimal'in her şeyi itiraf etmesi Civan için şirkete elveda etmek demektir. Elbette Civan bunun olmasına izin vermeyecektir. Ne yapıp edip, Şimal'in elini kolunu bağlayacak bir hamle ile onu durdurmaya çalışacaktır...

    Tabi Civan'ın çözmesi gereken tek sorun bu değildir. Gerçekte Nazlı ile evlidir. Şimal'le evlenebilmek için onu, gerçeği öğrenmeden boşanmaya ikna etmesi gerekiyordur. Bu tahmin ettiği kadar kolay olmaz. Ve şeytanın bile aklına gelmeyecek bir planla Şimal'le evlenmek için hazırlıklara başlar. Şimal ise ailesine başta söylediği yalan ortaya çıkmasın diye daha büyük bir yalanın içine düşmekten rahatsızdır. Üstelik peşinden ayrılmayan Kenan da kafasını karıştırıyordur. İş evliliğe varmadan ve söyledikleri yalan ortaya çıkmadan bu meseleyi bitirmenin başka bir yolunu arar. Ancak denediği her şey bir şekilde ters teper. Ve düğün günü gelip çatar. Düğünde gelişen olaylar ise ne Şimal'in ne de Civan'ın aklına gelecek boyuttadır. Öyle ki söyledikleri yalanın ortaya çıkmasına ramak kalır. Şimal ve Civan, aileleri hiçbir şey anlamadan düğünü atlatabilecek mi? Peki bu sözlülük oyunu, evlilik oyununa dönecek midir?

        KAZARA AŞK KONUSU NEDİR?

        Kazara Aşk sürükleyici hikayesiyle de seyirciyi ekran başına kilitleyecek. Üniversiteyi bitirdikten sonra sevdiği adamla evlenerek mutlu olma hayalleri kuran güzeller güzeli bir genç kız... Zengin bir ailenin veliahtlarından genç ve yakışıklı bir genç... Umutları ve hayalleriyle mutluluğun peşinde koşan bu iki gencin yolları hiç beklenmedik bir anda, bir kaza sonrası kesişir... Artvinli Şimal'le, Gaziantepli Civan'ın kazara başlayan serüvenleri, arka arkaya sıralanan yalanlar ve beklenmedik olaylarla bambaşka bir boyuta sürüklenir...

        KAZARA AŞK OYUNCULARI KİMLER?

        Bir kaza sonucu tanıştıktan sonra yaşamlarında yeni bir sayfa açılan gençlerin öyküsünü anlatan Kazara Aşk'ın başrolünde, Ümit Kantarcılar ve Sude Zülal Güler yer alırken, başarılı oyuncu kadrosunda ise; Uğur Çavuşoğlu, Servet Pandur, Selin Işık, Sadi Celil Cengiz, Aycan Koptur, Burak Tamdoğan, Deniz Altan, Burakhan Yılmaz, Ali Haydar Çataltepe, Öykü Candanadam, Çağdaş Tekin, Nermin Aslan, Nalan Örgüt ve Billur Pınar Yılmaz yer alıyor.
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