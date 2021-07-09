Ferdanur neden kovuldu? Ferdanur Başaran Doya Doya Moda yarışmasından diskalifiye mi edildi? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Doya Doya Moda'nın iddialı yarışmacılarından biri olan ve son dörde kalarak dördüncülüğü hake den isim geçen sezonda diskalifiye edilmişti ve sebebini merak eden izleyiciler araştırmalara başladı. İşte Ferdanur Başaran ile ilgili bilgiler…
FERDANUR BAŞARAN NEDEN KOVULDU?
Geçtiğimiz sezon Doya Doya Moda'dan Ferdanur diskalifiye edilmişti. Bu kararla şok yaşayan yarışmacılar ve jüri üyeleri diskalifiye sebebini bilmediklerini söylemişti. Programın yeni bölümünde jüri üyesi Kemal Doğulu diskalifiye nedenini "Ferdanur kamera arkasında ekibe ve diğer yarışmacılara karşı olan tutumlarından dolayı diskalifiye edildiğini açıklamıştı.
AÇIKLAMA YAPMIŞTI!
Ferdanur, elenmesinin ardından sosyal medya hesabından açıklama yaptı. İşte, o açıklama;
"Evet arkadaşlar Tv8 Doya Doya Moda programı ile yollarımızı ayırdık. Bulunduğunuz her ortamda bi takım anlaşmazlıklar çıkabiliyor. Ama tabi ki sizinle ayrılmıyoruz. Biliyorsunuz ben hep sizinleyim. Mankenlik ve modellik yaptığım için diyorsunuz ya 'Ferdanur her yerdesin' evet her yerdeyim ve her zaman her yerde olacağım. Şimdilik sadece ekranda olmayacağım. 77 gündür ekrandayım ve bu kadar kısa bir sürede iyi ki bu kadar geniş bir kitleye hitap edebildim. İyi ki tanındım ve iyi ki sizleri tanıdım. Bu yol benim için farklı bir deneyimdi ve iyi ki yaşadım. Bu yol bana inanılmaz güzel insanlar kazandırdı. Bi kitle beni kibirli, egolu SİNSİRELLA olarak değerlendirse de ben kendimi çok iyi yansıtabildiğimi ve birçok insanın benden birşeyler öğrendiğini, kendi hayatlarına bir pay çıkarabildiğini düşünürüyorum. İnanın hayatta istediğinizi açık bi şekilde söyleyebilmek, hayır demeyi bilmek ve kendi doğrunuzu savunmak en büyük özgürlük. Dik başlıyım, sertim, emir kipiyle nefes al deseler almam! Çünkü böyle daha özgürüm... Sizi değersiz ve mutsuz hissettiren her mekan ve kişiyi terk etmeye hakkınız var.
Seven, sevmeyen herkese teşekkürler.
SİNSİRELLANIZ "