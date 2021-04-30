Seren Serengil ve Arto’ya kızan Aygün Aydın, şirazeyi kaydırdı! Küfürler havada uçuştu Türk milletine saldırdı

Hakan Sabancı ile flört ederken Sabancı'nın başka kadınları beğenmesi üzerine çileden çıkan Aygün Aydın, yaptığı açıklamalarla uzun süre gündem olmuştu. Sabancı'nın mesajlarını ifşa eden ve ardından üst üste açıklamalar yapan Aydın, kendisiyle ilgili yorum yapan Söylemezsem Olmaz sunucularına da kayıtsız kalmamıştı.