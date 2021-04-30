RAMAZAN İMSAKİYE
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Seren Serengil ve Arto’ya kızan Aygün Aydın, şirazeyi kaydırdı! Küfürler havada uçuştu Türk milletine saldırdı

Aygün Aydın'dan Seren Serengil ve Arto'ya sert çıkış! Edep sınırları aşıldı… Hakan Sabancı'nın beğendiği kadınları ve onunla yazışmalarını ifşa etmesinin ardından gündemden düşmeyen Aygün Aydın, Söylemezsem Olmaz sunucuları Arto ile Seren Serengil'e sert çıktı. Serengil'in canlı yayında Hakan Sabancı'nın çıplak fotoğraflarını başkalarına attığını iddia etmesi üzerine başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Karşılıklı birbirlerine hakaret eden taraflardan Aygün Aydın şirazeyi kaydırdı! Aydın, ağzını bozduğu açıklamada Türk milletine saldırdı. İşte detaylar…

30.04.2021 17:49 - Son Güncelleme: 30.04.2021 17:49
Seren Serengil ve Arto’ya kızan Aygün Aydın, şirazeyi kaydırdı! Küfürler havada uçuştu Türk milletine saldırdı

Hakan Sabancı ile flört ederken Sabancı'nın başka kadınları beğenmesi üzerine çileden çıkan Aygün Aydın, yaptığı açıklamalarla uzun süre gündem olmuştu. Sabancı'nın mesajlarını ifşa eden ve ardından üst üste açıklamalar yapan Aydın, kendisiyle ilgili yorum yapan Söylemezsem Olmaz sunucularına da kayıtsız kalmamıştı.

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Seren Serengil ve Arto’ya kızan Aygün Aydın, şirazeyi kaydırdı! Küfürler havada uçuştu Türk milletine saldırdı

Serengil'in canlı yayında Hakan Sabancı'nın çıplak fotoğraflarını başkalarına attığını iddia etmesi üzerine çıldıran Aygün Aydın, Instagram hesabında yayınladığı videoda sert ifadeler kullanmış ve ünlü sunucuyu tehdit etmişti.

Seren Serengil ve Arto’ya kızan Aygün Aydın, şirazeyi kaydırdı! Küfürler havada uçuştu Türk milletine saldırdı

Aygün'ün yayınlandığı videonun ardından Söylemezsem Olmaz sunucuları, canlı yayında Aygün Aydın'ın 3.000 lira karşılığında erkeklerle birlikte olduğunu söyledi. Duydukları karşısında şoke olan Aygün Aydın ise gözyaşları içinde çektiği bir videoyla karşılık verdi.

Seren Serengil ve Arto’ya kızan Aygün Aydın, şirazeyi kaydırdı! Küfürler havada uçuştu Türk milletine saldırdı

Öfke dolu bir açıklamada bulunan Aygün Aydın, Türk milleti hakkında söyledikleriyle de dikkat çekti.

Seren Serengil ve Arto’ya kızan Aygün Aydın, şirazeyi kaydırdı! Küfürler havada uçuştu Türk milletine saldırdı

Kısa süre içinde sosyal medyada gündem olan olayın ardından internet kullanıcıları, Aygün Aydın'ın para karşılığında erkeklerle birlikte olduğunu söyleyen sunuculara ve Türk milletine hakaret eden Aygün Aydın'a tepki gösterdi.