Seren Serengil ve Arto’ya kızan Aygün Aydın, şirazeyi kaydırdı! Küfürler havada uçuştu Türk milletine saldırdı
Aygün Aydın'dan Seren Serengil ve Arto'ya sert çıkış! Edep sınırları aşıldı… Hakan Sabancı'nın beğendiği kadınları ve onunla yazışmalarını ifşa etmesinin ardından gündemden düşmeyen Aygün Aydın, Söylemezsem Olmaz sunucuları Arto ile Seren Serengil'e sert çıktı. Serengil'in canlı yayında Hakan Sabancı'nın çıplak fotoğraflarını başkalarına attığını iddia etmesi üzerine başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Karşılıklı birbirlerine hakaret eden taraflardan Aygün Aydın şirazeyi kaydırdı! Aydın, ağzını bozduğu açıklamada Türk milletine saldırdı. İşte detaylar…
Hakan Sabancı ile flört ederken Sabancı'nın başka kadınları beğenmesi üzerine çileden çıkan Aygün Aydın, yaptığı açıklamalarla uzun süre gündem olmuştu. Sabancı'nın mesajlarını ifşa eden ve ardından üst üste açıklamalar yapan Aydın, kendisiyle ilgili yorum yapan Söylemezsem Olmaz sunucularına da kayıtsız kalmamıştı.