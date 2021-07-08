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    • 08.07.2021 12:44
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    • 08.07.2021 12:50
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    SON DAKİKA: Ünlü oyuncu Onur Seyit Yaran'a düzenlenen silahlı saldırı davasında karar çıktı!

    Son dakika haberi ünlü oyuncu Onur Seyit Yaran'dan geldi. Ünlü oyuncu Onur Seyit Yaran'a düzenlenen silahlı saldırı davasında karar çıktı! İstanbul'da 22 Eylül 2020'de dizi oyuncusu ve Best Model Of The World yarışması birincisi Onur Seyit Yaran, spor salonu çıkışında silahlı saldırıya uğramıştı. "Kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan yargılanan, Seyit Yaran'ı silahla yaralayan tutuklu sanık Serhat Okuducu ile ilgili karar verildi. İşte detaylar...

    Ünlü oyuncuya düzenlenen silahlı saldırı davasında karar!

    Dizi oyuncusu Onur Seyit Yaran'ın silahla yaralanmasına ilişkin tutuklu sanık Serhat Okuducu'nun "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 15 yıla kadar hapis istemiyle yargılandığı dava karara bağlandı. İstanbul 9. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Okuducu, Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile cezaevinden bağlandı. Müdahil Onur Seyit Yaran'ı ise avukatı temsil etti.


    Duruşmada, esasa ilişkin mütalaaya karşı diyecekleri sorulan sanık avukatı Ece Kasrat, müdahil Yaran ve tanıkların olayı yanlış aksettirdiklerini, tutanaklara göre suçta kullanılan silahın şarjöründe üç mermi olduğunu, bunun da müvekkilinin öldürme kastıyla hareket etmediğini gösterdiğini belirterek, müvekkili hakkında "kasten öldürmeye teşebbüs" değil "taksirle yaralama" suçundan hüküm kurulmasını ve tahliyesini istedi.

    Mahkeme heyeti, sanık Okuducu'ya "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan önce 10 yıl hapis cezası verirken, ilk haksız eylemin kim tarafından başlatıldığı tespit edilemediğinden haksız tahrik indirimi uygulayarak, bu cezayı 7 yıl 6 aya indirdi.


    TAHLİYESİNE HÜKMETTİ
    Sanığın duruşmalardaki olumlu hal ve davranışlarını dikkate alarak, cezayı 6 yıl 3 aya düşüren heyet, tutuklu kaldığı süreyi ve verilen ceza miktarını gerekçe göstererek sanığın yurt dışına çıkış yasağıyla birlikte tahliyesine hükmetti.


        NE OLMUŞTU?
        Duruşma savcısı tarafından 24 Mayıs'ta açıklanan mütalaada, sanığın dolaylı olarak suçunu ikrar ettiği belirtilerek, elde edilen kamera kayıtlarına göre, 22 Eylül 2020 saat 18.39'da, Nişantaşı Mahallesi Ihlamur Yolu Sokak'taki kaldırım kenarında, müdahil ile sanık arasında itişme ve tartışma yaşandığı, Yaran'ın sanık Okuducu'yu ittiği, sanığın Yaran'a doğru dönmesi sırasında elindeki silahının ateş aldığı ve Yaran'ın yere düştüğünün görüldüğü ifade edilmişti.

        Adli tıp raporuna göre, müdahil Yaran'ın yaralanmasının yaşamını tehlikeye sokan bir durum olmadığı, yaralanmanın kemik kırığına neden olduğu kaydedilen mütalaada, sanığın yanındaki silahla ateş etmesi sonucu müdahilin omzundan yaralandığı ve sonrasında olay yerinde bulunan bir iş yerine kaçtığı aktarılmıştı.

        Tanığın olay yerine taşıdığı silahla gitmesi, kullandığı silahın elverişliliği, hedef alınan vücut bölgesi, yaranın yeri ve niteliğinin göz önüne alındığı vurgulanan mütalaada, ortaya çıkan kastın öldürmeye yönelik olduğunun anlaşıldığı kaydedilmişti. Mütalaada sanık Okuducu'nun, "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 9 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edilmişti.
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