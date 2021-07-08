SON DAKİKA: Ünlü oyuncu Onur Seyit Yaran'a düzenlenen silahlı saldırı davasında karar çıktı!



Duruşmada, esasa ilişkin mütalaaya karşı diyecekleri sorulan sanık avukatı Ece Kasrat, müdahil Yaran ve tanıkların olayı yanlış aksettirdiklerini, tutanaklara göre suçta kullanılan silahın şarjöründe üç mermi olduğunu, bunun da müvekkilinin öldürme kastıyla hareket etmediğini gösterdiğini belirterek, müvekkili hakkında "kasten öldürmeye teşebbüs" değil "taksirle yaralama" suçundan hüküm kurulmasını ve tahliyesini istedi.

Mahkeme heyeti, sanık Okuducu'ya "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan önce 10 yıl hapis cezası verirken, ilk haksız eylemin kim tarafından başlatıldığı tespit edilemediğinden haksız tahrik indirimi uygulayarak, bu cezayı 7 yıl 6 aya indirdi.