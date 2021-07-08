SON DAKİKA: Ünlü oyuncu Onur Seyit Yaran'a düzenlenen silahlı saldırı davasında karar çıktı!

Dizi oyuncusu Onur Seyit Yaran'ın silahla yaralanmasına ilişkin tutuklu sanık Serhat Okuducu'nun "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 15 yıla kadar hapis istemiyle yargılandığı dava karara bağlandı. İstanbul 9. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Okuducu, Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile cezaevinden bağlandı. Müdahil Onur Seyit Yaran'ı ise avukatı temsil etti.
Duruşmada, esasa ilişkin mütalaaya karşı diyecekleri sorulan sanık avukatı Ece Kasrat, müdahil Yaran ve tanıkların olayı yanlış aksettirdiklerini, tutanaklara göre suçta kullanılan silahın şarjöründe üç mermi olduğunu, bunun da müvekkilinin öldürme kastıyla hareket etmediğini gösterdiğini belirterek, müvekkili hakkında "kasten öldürmeye teşebbüs" değil "taksirle yaralama" suçundan hüküm kurulmasını ve tahliyesini istedi.
Mahkeme heyeti, sanık Okuducu'ya "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan önce 10 yıl hapis cezası verirken, ilk haksız eylemin kim tarafından başlatıldığı tespit edilemediğinden haksız tahrik indirimi uygulayarak, bu cezayı 7 yıl 6 aya indirdi.
TAHLİYESİNE HÜKMETTİ
Sanığın duruşmalardaki olumlu hal ve davranışlarını dikkate alarak, cezayı 6 yıl 3 aya düşüren heyet, tutuklu kaldığı süreyi ve verilen ceza miktarını gerekçe göstererek sanığın yurt dışına çıkış yasağıyla birlikte tahliyesine hükmetti.