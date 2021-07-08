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    • Magazin
    • 08.07.2021 16:25
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    • 08.07.2021 16:25
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    Özde Karacan kimdir, kaç yaşında? Doya Doya Moda All Star günün birincisi kim oldu? 8 Temmuz Doya Doya Moda puan durumu

    Gündüz kuşağı izleyicileri tarafından Özde Karacan kimdir, kaç yaşında? Sorusunun yanıtı sıklıkla araştırılır oldu. TV8’de hafta içi her gün ekrana gelen ve finaline sadece bir gün kalan büyük beden moda yarışmasında heyecanın dozu iyice arttı. Rekabetin de üst düzeyde olduğu Doya Doya Moda All Star’da en düşük puana sahip iki ismin elenmesinin ardından gözler bugünün puanlamasına çevrildi. Peki Doya Doya Moda All Star günün birincisi kim oldu? 8 Temmuz Doya Doya Moda puan durumu nasıl şekillendi?

    takvim.com.tr
    Özde Karacan kimdir, kaç yaşında?

    Özde Karacan kimdir, kaç yaşında? Doya Doya Moda All Star günün birincisi kim oldu? 8 Temmuz Doya Doya Moda puan durumu nasıl şekillendi? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Jüri koltuğunda Uğurkan Erez, Seray Sever, Gülşah Saraçoğlu ve Umut Eker'in oturduğu Doya Doya Moda All Star yarışmasının finaline sadece bir gün kaldı ve heyecan dorukta. En dikkat çeken yarışmacılardan biri olan Özde Karacan'ın hayatına dair bilgileri haberimizde bulabilirsiniz.

    8 TEMMUZ PERŞEMBE DOYA DOYA MODA ALL STAR PUAN DURUMU!

    Henüz açıklanmadı, belli olduğunda haberimizde yer alacak

    Özde:

    Rabia:

    Birben:

    Ferdanur:

    FİNAL ÖNCESİ İKİ İSİM BİRDEN ELENDİ!

    Eleme potasına kalan isimleri jüri üyesi Seray Sever duyurdu. 2 haftalık puanlar doğrultusunda Su Baher, Emel Başkan ve Ferdanur Başaran eleme potasına kalan isimler oldu.Potadan çıkan ilk isim Ferdanur oldu. İlk sezonun sevilen yüzlerinden Su Baher, 114 puanla Doya Doya Moda All Star büyük finalini göremeden yarışmaya veda etti.Su Baher'in ardından Emel Başkan da Doya Doya Moda'ya veda etti. 134 puan alan Emel Başkan da büyük finali göremeden elendi.

        ÖZDE KARACAN KİMDİR?

        28 yaşında olan Özde Karacan, yarışmaya Mersin'den katılmıştır. Aksesuar ve takı işleri ile uğraştığı bir dükkanı bulunan Karacan, ilk sezonunda katıldığı Doya Doya Moda programında oldukça kısa bir süre kalmasına rağmen adından çokça söz ettirmiştir. Giyim tarzı ile sunucu ve jüri üyelerinin dikkatini çeken Karacan 'Haftanın birincisi olarak genç kızlara modayı öğreteceğim' sloganı ile ekranlarda iddialı bir yarışmacı olduğunu göstermişti. Doya Doya Moda 2. sezonuna ise 24 Ağustos tarihinde dahil olan Özde, ilk sezonda olduğu gibi 2. sezonda da programa katıldığı ilk hafta birincilik almış ve iddiasını ortaya koymuştu. Karacan, şimdi de Doya Doya Moda All Star'da yarışacak yarışmacılar arasında yer alıyor.
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