Özde Karacan kimdir, kaç yaşında? Doya Doya Moda All Star günün birincisi kim oldu? 8 Temmuz Doya Doya Moda puan durumu nasıl şekillendi? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Jüri koltuğunda Uğurkan Erez, Seray Sever, Gülşah Saraçoğlu ve Umut Eker'in oturduğu Doya Doya Moda All Star yarışmasının finaline sadece bir gün kaldı ve heyecan dorukta. En dikkat çeken yarışmacılardan biri olan Özde Karacan'ın hayatına dair bilgileri haberimizde bulabilirsiniz.
8 TEMMUZ PERŞEMBE DOYA DOYA MODA ALL STAR PUAN DURUMU!
Henüz açıklanmadı, belli olduğunda haberimizde yer alacak
Özde:
Rabia:
Birben:
Ferdanur:
FİNAL ÖNCESİ İKİ İSİM BİRDEN ELENDİ!
Eleme potasına kalan isimleri jüri üyesi Seray Sever duyurdu. 2 haftalık puanlar doğrultusunda Su Baher, Emel Başkan ve Ferdanur Başaran eleme potasına kalan isimler oldu.Potadan çıkan ilk isim Ferdanur oldu. İlk sezonun sevilen yüzlerinden Su Baher, 114 puanla Doya Doya Moda All Star büyük finalini göremeden yarışmaya veda etti.Su Baher'in ardından Emel Başkan da Doya Doya Moda'ya veda etti. 134 puan alan Emel Başkan da büyük finali göremeden elendi.