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    • Magazin
    • 08.07.2021 10:39
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    • 08.07.2021 10:39
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    Survivor bitti dostluk da bitti birbirlerini öpücüklere boğuyorlardı şimdi kelle istiyorlar! Batuhan ve Melis birbilerine sallıyor

    Survivor 2021 bitti bitmesine ama olayları bir türlü bitmiyor. Bu sezon performanslardan çok kişiler arasındaki olaylar çok konuşuldu. Survivor'da şampiyonluk adaylarından biri olarak gösterilen Batuhan Karacakaya ve yarışmadaki yakın arkadaşı Melis Sezer birbirine girdi. İlk hamle Batuhan Karacakaya'nın yarışmada kendisine aşık olduğunu ve Aleyna Kalaycıoğlu'nu kıskandığını söylediği Melis Sezer'den geldi. Twitter'dan imalı paylaşımda bulunan Melis Sezer'e Batuhan Karacakaya'dan da yanıt gecikmedi. Sonrasında da ortalık karıştı.

    Survivor bitti dostluk da bitti

    Survivor bitti dostluk da bitti birbirlerini öpücüklere boğuyorlardı şimdi kelle istiyorlar! Batuhan ve Melis birbilerine sallıyor... Survivor'da yakın arkadaş olan Melis Sezer ve Batuhan Karacakaya kanlı bıçaklı oldu. Yarışamda başlayan gerilim yarışma sonrasına sıçradı. Batuhan Karacakaya'nın kendisine aşık olduğunu iddia ettiği Melis Sezer, Batuhan Karacakaya'ya ithamlarda bulunmasının ardından, sivri çıkışlarıyla bilinen Batuhan Karacakaya da altta kalmadı.

    Survivor 2021 yarışmacılarından Batuhan Karacakaya ile Melis Sezer arasında yaşananların yankıları sürüyor.

    Yarışmada 2 yakın arkadaş olan Melis Sezer ve Batuhan Karacakaya sonrasında kanlı bıçaklı olmuştu.

        O dönemde Batuhan Karacakaya'nın adı Aleyna Kalaycıoğlu'yla anılmaya başlamıştı. Herkes Melis Sezer'in Batuhan'dan hoşlandığı ve Aleyna Kalaycıoğlu'nu kıskandığı için krizlere girdiği iddia edilmişti.

        Yarışmadaki dostlukları çokça konuşulan fakat geçtiğimiz günlerde Batuhan'ın sosyal medya hesabından Melis'i takip etmeyi bırakmasıyla beraber dostlukları sona erdiği anlaşılan ikili arasında sular durulmuyor.

        Batuhan, Melis'i takipten çıktıktan sonra arkadaşlıkları bitmişti. Bunun üzerine Melis'in yaptığı canlı yayında "Benim kendisiyle bir derdim yok, ama onun derdi varki takipten çıkarttı" demişti.

            İŞ SOSYAL MEDYAYA TAŞINDI

            Melis'in dün Twitter hesabında yaptığı paylaşım sonrasında Batuhan'ın arkadaşının vermiş olduğu cevap tartışmayı büyüttü.. Yarışmaya vedasının ardından favorileri arasında Batuhan'ı göstermemesi ve Panorama yayınında Batuhan alehinde konuşması sonrasında eleştirilen Melis, Twitter hesabında yaptığı paylaşımda yaşanan olaylara daha objektif bakılması gerektiğini ifade ederken Batuhan'ın bir arkadaşı Melis Sezer'in bu paylaşımına yanıt verdi.

            Batuhan'ın arkadaşının buna cevabı ise Melis'in tüm bu hareketlerinin sebebinin Batuhan'a aşık olmasından ve karşılık görememesinden kaynaklandığı oldu.
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