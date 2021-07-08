Survivor bitti dostluk da bitti birbirlerini öpücüklere boğuyorlardı şimdi kelle istiyorlar! Batuhan ve Melis birbilerine sallıyor... Survivor'da yakın arkadaş olan Melis Sezer ve Batuhan Karacakaya kanlı bıçaklı oldu. Yarışamda başlayan gerilim yarışma sonrasına sıçradı. Batuhan Karacakaya'nın kendisine aşık olduğunu iddia ettiği Melis Sezer, Batuhan Karacakaya'ya ithamlarda bulunmasının ardından, sivri çıkışlarıyla bilinen Batuhan Karacakaya da altta kalmadı.