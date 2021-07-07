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    • Magazin
    • 07.07.2021 14:38
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    • 07.07.2021 14:38
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    Sosyal medyada utanmadan 'hamileyim ama bakireyim' dedi sonunda bunu yapanı da gördük! Hiç arlanma kalmamış

    Ablası Nihal Candan'la katıldığı moda yarışmasıyla adını duyuran Bahar Candan öyle bir paylaşıma imzasını attı ki sosyal medya birbirine girdi. 22 yaşındaki sosyal medya ünlüsü Bahar Candan sıra dışı paylaşımlarına devam ediyor. Gündeme gelmek adına sık sık söylemlerde bulunan son olarak 'ayda 5 bin TL maaşla kendime arkadaş arıyorum' sözleriyle olay yaratan Bahar Candan 'Bakireyim ve hamileyim, biri bunun açıklamasını yapabilir mi çıldıracağım' paylaşımı yaptı.

    Bakireyken hamile kalan sosyal medya fenomeni kim?

    Sosyal medyada utanmadan 'hamileyim ama bakireyim' dedi sonunda bunu yapanı da gördük! Hiç arlanma kalmamış ... Bir çok kez magazün gündemine oturan Bahar Candan bu sefer çok farklı bir olay ile gündeme geldi. Sosyal medya hesaından yaptığı açıklama herkeste şok etkisi yarattı. Yaptığı gebelik tesinin fotoğrafını paylaşarak, "Bakireyim ve hamileyim. Biri bunun açıklamasını yapabilir mi? Çıldıracağım" dedi. Paylaşımları sonrası Bahar Candan yorum ve mesaj yağmuruna tutuldu.

    Katıldığı moda programlarıyla adını duyuran sosyal medya fenomeni Bahar Candan kişisel Instagram hesabından gebelik testinin fotoğrafını paylaşarak "Bakireyim ve hamileyim. Biri bunun açıklamasını yapabilir mi? Çıldıracağım" ifadelerini kullandı.

    Bir sonraki paylaşımında "Allah isteyen herkese nasip etsin, şoktayım" diyen Candan, bu olayın sebebini takipçilerine sordu.

        Bahar Candan'ın bu paylaşımının ardından abla Nihal Candan da bir açıklama geldi.

        İŞTE NİHAL CANDAN'IN O AÇIKLAMASI

        BAHAR CANDAN KİMDİR?

        Bahar Candan, 17 Şubat 1998 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Kendisini de ünlü yapan İşte Benim Stilim ile adını duyuran Nihal Candan'ın kardeşidir. Yardımcı Doçent Doktor Hakan Candan'ın ortanca kızı olan Bahar Candan, lisansını hukuk bölümünde sürdürüyor.

            Yürüyüşü, konuşma şekliyle taklitleri yapılan Bahar Candan, sosyal medya üzerinden yaptığı iddialı paylaşımlarla gündemde kalmayı başarıyor. Her yaptığı olay olan Bahar Candan, "Dondurma Gibisin" isimli parçasına çektiği klibin ardından "Dom Pérignon" isimli parçasına çektiği kliple konuşulmuştu.
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