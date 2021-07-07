Sosyal medyada utanmadan 'hamileyim ama bakireyim' dedi sonunda bunu yapanı da gördük! Hiç arlanma kalmamış ... Bir çok kez magazün gündemine oturan Bahar Candan bu sefer çok farklı bir olay ile gündeme geldi. Sosyal medya hesaından yaptığı açıklama herkeste şok etkisi yarattı. Yaptığı gebelik tesinin fotoğrafını paylaşarak, "Bakireyim ve hamileyim. Biri bunun açıklamasını yapabilir mi? Çıldıracağım" dedi. Paylaşımları sonrası Bahar Candan yorum ve mesaj yağmuruna tutuldu.
Katıldığı moda programlarıyla adını duyuran sosyal medya fenomeni Bahar Candan kişisel Instagram hesabından gebelik testinin fotoğrafını paylaşarak "Bakireyim ve hamileyim. Biri bunun açıklamasını yapabilir mi? Çıldıracağım" ifadelerini kullandı.
Bir sonraki paylaşımında "Allah isteyen herkese nasip etsin, şoktayım" diyen Candan, bu olayın sebebini takipçilerine sordu.