Sosyal medyada utanmadan 'hamileyim ama bakireyim' dedi sonunda bunu yapanı da gördük! Hiç arlanma kalmamış ... Bir çok kez magazün gündemine oturan Bahar Candan bu sefer çok farklı bir olay ile gündeme geldi. Sosyal medya hesaından yaptığı açıklama herkeste şok etkisi yarattı. Yaptığı gebelik tesinin fotoğrafını paylaşarak, "Bakireyim ve hamileyim. Biri bunun açıklamasını yapabilir mi? Çıldıracağım" dedi. Paylaşımları sonrası Bahar Candan yorum ve mesaj yağmuruna tutuldu.